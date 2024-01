Pasaron cuatro meses desde el lamentable hecho que terminó con Erik ten Hag y Jadon Sancho enfrentados, producto del cual el futbolista fue apartado del plantel del Manchester United. Y ahora el entrenador neerlandés decidió apartar a otro jugador importante del primer equipo, aunque por motivos diferentes.

El futbolista en cuestión es Anthony Martial, portador de la legendaria camiseta número #9 de los Red Devils. El francés fue separado del primer equipo pero no por una pelea con ten Hag, como sucedió con Sancho, sino por su falta de estado físico.

Y no, no se debe a una irresponsabilidad del ex delantero del Sevilla, sino a que todavía no se ha podido recuperar al 100% de una enfermedad que sufrió a principios de diciembre. El jugador ya no sufre de la misma, pero su estado físico sigue lejos del pretendido por ten Hag.

La realidad indica que varios jugadores del Manchester United fueron víctima de un virus durante el mes de diciembre, pero el caso de Martial es el más particular, puesto que es el único que no ha recuperado su forma.

¿Cuándo volverá a jugar?

Bueno, esa es una pregunta que el propio Erik ten Hag se hace, puesto que en conferencia de prensa destacó que lo están esperando con ansias. Martial disputó 19 partidos este año, y el entrenador lo tiene en buena consideración como el cambio de aires de Hojlund, el 9 titular.

Lo cierto es que, de momento, Anthony Martial no está al nivel físico necesario para aguantar la intensidad que le imprime Erik ten Hag a los entrenamientos del primer equipo del Manchester United, y su fecha de retorno es una incógnita.

Martial termina su contrato a final de temporada

Anthony Martial llegó al Manchester United en 2015, con apenas 19 años y como una de las grandes promesas del fútbol francés. Sin embargo, en estos nueve años su rendimiento ha sido irregular. Martial lleva disputados 317 partidos con la camiseta de los Red Devils, en los que anotó 90 goles y repartió 55 asistencias, números nada despreciables.

Sin embargo, gran parte de esos números provienen de sus primeras cinco temporadas, y su rendimiento ha ido decayendo con los años, lo que llevó al United a enviarlo a préstamo a Sevilla en la 2021/22, aunque apenas jugó 12 partidos en el club español.

El contrato de Anthony Martial vence en junio, y su situación es complicada. Erik ten Hag lo ve como un jugador de rotación importante, y le ha dado bastantes minutos en la presente campaña, pero una eventual salida del neerlandés también podría cerrarle la puerta de la renovación al delantero.