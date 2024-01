Uno de los mejores momentos en la ilustre carrera de Carlitos Tévez fue su paso por el Manchester United, donde terminó de confirmar que lo hecho en Boca, Corinthians y West Ham no fue casualidad. Tévez se unió a las filas del por entonces mejor equipo de Inglaterra y fue clave para transformarlo en el mejor equipo del mundo.

Junto a Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, conformó una de las delanteras más temibles del Siglo XXI, pero lo cierto es que ellos no fueron sus mejores amigos en el plantel. De acuerdo a Rio Ferdinand, histórico defensor y capitán de los Red Devils, Carlitos tenía dos compañeros inseparables en el club, con los que formaba un tridente inusual.

A Tévez lo unió una entrañable amistad con Patrice Evra y Park Ji Sung, algo que ni el propio Ferdinand entiende por qué se dio. Un argentino con nulo conocimiento del inglés, un francés que hablaba un poco de todo y un surcoreano que sólo sabía su idioma natal e inglés terminaron formando una amistad que permanece viva al día de hoy.

“Tres tipos, uno francés, uno argentino y otro surcoreano… ¿Cómo diablos se entendían?”, le consultó recientemente Ferdinand a Evra, buscando resolver una duda que tuvo durante años y para la que nunca encontró respuesta.

El bueno, el malo y el feo

Para completar la anécdota, Evra contó que Ferguson llegó a titular al tridente como ‘El bueno, el malo y el feo’, para referirse a ellos tres. “Incluso Ferguson no podía entenderlo”, reconoció el francés. “Él nos llamaba ‘el bueno, el mano y el feo’. Ji era el bueno y… digamos que no se quien era el feo, pero yo no lo era”, completó antes de soltar una carcajada.

Evra también reconoció que “Ji era algo tímido, pero un buen mentiroso. Tenía buen inglés”. Y es que al coreano se lo recuerda como un jugador correcto pero que hablaba poco, aunque ahora descubrimos que no se debe a su falta de conocimiento del idioma.

“Yo traducía cada vez que podía el español de Carlitos a Ji, pero lo cierto es que nos divertíamos mucho, al día de hoy seguimos conectados y nos seguimos hablando”, completó.

El paso de Tévez por Manchester United fue glorioso pero terminó de la peor manera

Puede que Tévez se siga llevando bien con su grupo de amigos del Manchester United, y que sus ex compañeros tengan en general un buen recuerdo de él. Sin embargo, es persona no grata por Old Trafford, y eso se debe a su salida del club.

Tévez dejó el Manchester United en 2013, tras dos temporadas con los Red Devils, quienes dicho sea de paso nunca compraron su pase. Cuando éste volvió a manos del West Ham, apareció el Manchester City y sus nuevos dueños decidieron hacer de Tévez el emblema del recambio de la institución.

Tras ganar dos Premier Leagues, una Champions, un Mundial de Clubes, una Copa de la Liga y dos Community Shield con el Manchester United, Tévez lideró al City a su primera Premier League en la temporada 2011/12. Fue el primer título de liga del club ciudadano en primera división desde 1968.

Luego del título, Tévez dejó el Manchester City con la tarea cumplida y emigró a la Juventus para seguir su carrera y hacer historia también en el fútbol italiano.