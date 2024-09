En la Selección de Francia caló hondo la derrota 3-1 sufrida ante Italia jugando como local en el Parque de los Príncipes, por la primera jornada del Grupo B de la UEFA Nations League, al punto que generó un conflicto interno según avanzó este sábado L’Equipe.

Mike Maignan, quien sufrió como ningún otro los desajustes que permitieron a los italianos llegar al gol en tres ocasiones, criticó el comportamiento de algunos de sus compañeros cuando estuvieron de regreso en el vestuario, es especial la actitud de “estrellas” de integrantes del plantel que sigue teniendo a Didier Deschamps a la cabeza. Según el diario francés, nadie más se atrevió a hablar tras su intervención.

El arquero que milita en el Milan italiano fue el encargado de relevar a Hugo Lloris tras su adiós al seleccionado francés y no tardó en convertirse en una figura de peso dentro del equipo. Con 29 años y un gen de líder natural, también había sido crítico de la producción francesa en diálogo con la prensa.

“Todos tenemos un papel que desempeñar sobre el terreno. Sabemos que debemos hacerlo mejor, este equipo francés debe ganar. No vamos a poner excusas, nos vamos a cuestionar y seguir adelante”, había dicho apenas consumada la derrota.

Maignan recriminó la actitud de muchos de sus compañeros.

La Selección de Francia había tomado rápida ventaja en el marcador este viernes ante Italia, con un gol de Bradley Barcola que cayó en el primer minuto de juego. Los italianos llegaron al empate en el primer tiempo con tanto de Federico Dimarco y se llevaron por delante al local en el complemento, con aporte de Davide Frattesi y Giacomo Raspadori para el 3-1 definitivo.

Decepción con Mbappé

Si el rendimiento de Kylian Mbappé ya había generado críticas por lo hecho en la última Eurocopa, su producción ante Italia lo volvió centro de críticas tanto de parte de los aficionados como de la propia prensa francesa, que ya no parece tener intenciones de cuidarlo como cuando jugaba en la liga doméstica.

“En los primeros cinco minutos pensé que habíamos encontrado a Mbappé. Se movía por todas partes. Pero duró cinco minutos”, ironizó Daniel Riolo en After Foot. Y agregó: “Sabemos que el puesto de 9 no es para él, pero como tampoco puede jugar por la izquierda, sinceramente me pregunto si volverá (a ser el que fue). Es una incógnita. Tenemos la impresión de que su futuro está en manos del preparador físico del Real, como si fuera a ponerle en forma… Esta noche le faltó absolutamente todo“.