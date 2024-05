La travesía del PSG por la Champions League llegó a su fin en el Parque de los Príncipes, Kylian Mbappé no pudo cumplir su sueño de transformarse en rey con los parisinos tras siete intentos en la máxima competición continental y ahora emprenderá el objetivo en un nuevo lugar.

Muchos apuntaron directamente contra el astro francés por los resultados de la serie contra el Borussia Dortmund, las derrotas por 1 a 0, tanto en la ida como en la vuelta, la falta de goles y una actuación que no consideraron digna de un líder de su talla. Sin embargo, Mbappé tuvo un importante defensor que salió a respaldarlo en público: Thierry Henry.

El francés, que fuera compañero de Messi en el Barcelona, y campeón de la Champions League con el conjunto blaugrana, mostró su respaldo a Mbappé en la televisión británica. Hablando en el programa de CBS Sports, Henry afirmó: “No es ni debatible, para mí Mbappé es el mejor jugador en la historia del Paris Saint-Germain.“

“No voy a juzgarlo por no ganar la Champions League, ojalá se le de algún día. Pero para mí, por cómo lideró al club, como portó la bandera del club y el impacto que ha tenido en todo el mundo, no ha habido nadie mejor“, agregó Henry.

Henry defendió a Mbappe frente a las críticas y la eliminación.

Henry cuestionó a Luis Enrique por sus tácticas contra Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund llevó al PSG a su mínima expresión, la línea defensiva que ensayó Edin Terzic, y liderada en el campo por el MVP en ambos partidos, Mats Hummels, evitó que el club parisino pueda convertir goles en 180 minutos.

Aún así, Henry no quedó demasiado convencido con la forma en que Luis Enrique planteó el partido en la ofensiva del PSG. “Esa posición suya, jugando de nueve, me parece algo extraña. No soy el entrenador del PSG, tengo mucho respeto por Luis Enrique y lo que ha ganado, pero creo que Kylian [Mbappé] se siente más cómodo por izquierda y que, por momentos, estaba demasiado centralizado”, expresó.

La Champions League quedará como la gran cuenta pendiente de Mbappé en el PSG.

Mbappé jugó centralizado durante gran parte del partido de ida en el Signal Iduna Park, y los últimos minutos, con el equipo ya jugado en ataque, en el Parc des Princes. Sin embargo, no fue capaz de generar el desequilibrio que acostumbra. Aún así, estrelló dos disparos en los palos, uno en cada encuentro.

Los números de Kylian Mbappé tras siete temporadas en PSG

Kylian Mbappé ya expresó públicamente que está jugando su última temporada en el PSG. El club de la capital francesa pagó 180 millones de euros por su fichaje en 2018, luego de pasar un año a préstamo, y en ese período se convirtió en el mejor jugador en la historia del PSG.

Mbappé es el máximo goleador en la historia del PSG, con 255 goles en 306 partidos disputados con la camiseta blaugrana. Seis títulos de Ligue 1, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Supercopas son los títulos que recolectó con el PSG a nivel local. Los títulos internacionales le han sido esquivos, y la Champions League quedará como la gran deuda en su historia con el club.