David De Gea fue el último ganador del Guante de Oro en la Premier League. En la edición 2022/23, el arquero español tuvo la tercera valla menos vencida en la pasada liga inglesa, pero ante la inmensa cantidad de goles evitados en el arco del Manchester United, se quedó con el premio al mejor guardameta de la temporada.

Sin embargo, en los Red Devils tomaron una polémica decisión al prescindir de sus servicios y no renovarle el contrato, debido a que el entrenador Erik Ten Hag priorizaba un arquero como André Onana, con mayor capacidad de salida con los pies que De Gea. Así, el golero de 33 años quedó libre y no encontró club en ese mercado de pases ni en el de principios del 2024, por lo que está sin equipo desde hace casi un año.

David De Gea tuvo ofertas para firmar contrato con diversos clubes en el fútbol árabe, e incluso rechazó el llamado de Marcelo Gallardo para sumarse al Al-Ittihad de la Saudi Pro League. También se le acercaron desde Al-Shabab, Al-Nassr y Al-Hilal, pero el español surgido en Atlético Madrid priorizaba opciones en ligas y equipos de élite. Incluso llegó a declinar una propuesta de Nottingham Forest hace escasas semanas, prefiriendo seguir como agente libre antes de recalar en un club que no lo deje satisfecho.

¿Y qué es de la vida de David De Gea mientras tanto? Recientemente se difundió un video de su actualidad entrenando en soledad en un club de la quinta división de Inglaterra. El Altrincham FC, cuarto actualmente en el certamen de ascenso inglés, le abrió las puertas al arquero de 33 años para que se entrene y no pierda rodaje mientras define su futuro.

El club de la ciudad homónima se encuentra en las afueras de la ciudad de Mánchester y al seguir residiendo en dicha zona tras haber quedado libre del United, le quedó como un lugar accesible a De Gea para seguir con sus prácticas particulares durante su temporada fuera de las canchas al no haber encontrado un destino idóneo para su carrera. Un presente realmente insólito, contemplando que hace menos de un año fue galardonado como el mejor arquero del fútbol inglés.

David De Gea no descarta retirarse si no encuentra club

Según trascendió en medios españoles, De Gea no vería con malos ojos ponerle fin a su carrera con solo 33 años si en el próximo mercado de pases no encuentra un club que considere correcto para continuar con su carrera. Ya ha rechazado ofertas de Arabia, de España y del Nottingham Forest inglés, pero no ha cerrado ningún acuerdo.

David De Gea, un arquero récord de Manchester United

El golero llegó desde Atlético Madrid en julio de 2011 y se marchó libre tras 12 temporadas. Allí, De Gea sumó 545 partidos disputados y ganó 8 títulos, incluyendo una Premier League, una Europa League y una FA Cup entre otros. Además, se metió en el top 10 de jugadores con más partidos en la historia del Manchester United, quedando en el puesto 7 detrás de Ryan Giggs, Bobby Charlton, Paul Scholes, Billy Foulkes, Gary Neville y Wayne Rooney.