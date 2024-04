Manchester City se juega buena parte de la temporada este miércoles 17 de abril cuando reciba en Etihad Stadium a Real Madrid por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Para este partido trascendental, en Inglaterra, hubo ciertas dudas sobre quién jugará en el puesto de centrodelantero entre Erling Haaland y Julián Álvarez.

Ambos futbolistas no atraviesan su mejor momento en esta campaña. Sin embargo, hay algunos puntos a rescatar a favor y en contra de ambos para la elección. El partido de ida del noruego, con su falta de gol, preocupó. Lo mismo se podría decir del argentino, aunque con la salvedad de que casi no ha sido usado en el centro del ataque.

En el partido de ida, Erling Haaland la pasó mal ante Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Jugó todo el partido, pero no tuvo impacto en el 3-3: apenas tuvo un remate al arco, toco la pelota 20 veces y ganó la mitad de sus duelos (4 de 8), según datos de Sofascore. En tanto, Julián Álvarez apenas pudo entrar al minuto 87 por Phil Foden.

Por este partido y por los problemas que ha tenido el noruego con el gol, en Inglaterra se presentó la duda respecto a quién jugará como centrodelantero. The Telegraph llegó a pedir por la inclusión del ex River. “La presencia de Julián Álvarez en el once haría mucho más daño al Real Madrid“, afirmó el citado medio en un artículo.

La decisión de Pep Guardiola con Haaland y Julián Álvarez para el partido de vuelta ante Real Madrid

Al tratarse de un partido definitorio, Pep Guardiola no duda en poner a Erling Haaland por sobre Julián Álvarez en el puesto de centrodelantero. El noruego lleva 31 goles en esta temporada, seis de ellos por UEFA Champions League y, si bien en la ida no tuvo un buen partido, será titular.

Julián Álvarez irá al banco de suplentes, ya que ni siquiera fue tenido en cuenta para ocupar un puesto por detrás de Haaland, como se vio en algunos partidos de la temporada. Esto se debe a que ha tenido problemas para adaptarse a jugar por detrás del ex Borussia Dortmund.

Un buen ejemplo se dio en el partido ante Luton Town el pasado sábado donde Manchester City goleó 5-1 (un tanto de penal de Haaland). Julián Álvarez jugando en una posición retrasada, a la misma altura de Kevin de Bruyne o Jérémy Doku, no tuvo un buen rendimiento. Si bien dio una asistencia, apenas remató una vez al arco de las 13 veces que lo hizo en todo el partido, según Sofascore.

Así, por este motivo, pese a lo dicho por algunos medios ingleses, Haaland sigue como titular, pese a ese partido de ida deficiente en el Santiago Bernabéu. Julián Álvarez deberá esperar su oportunidad, sobre todo, si las circunstancias del duelo así lo ameritan.

Julián Álvarez pidió más minutos: “Esta vez me gustaría jugar un poco más”

En la previa a este partido de vuelta, trascendieron unas llamativas declaraciones del propio Julián Álvarez. En el partido de ida, apenas pudo jugar tres minutos más el adicionado. Algo similar le ocurrió en las semifinales de Champions League del año pasado cuando no jugó la ida y entró al minuto 89 de la vuelta. Aunque, en aquel partido con goleada por 4-0 para los Citizens, marcó el cuarto tanto.

“Ésta vez me gustaría jugar un poco más y, por supuesto, marcar (…) Me encantaría volver a convertir. La última vez sólo jugué cinco minutos y metí un gol“, aseguró el ex River a distintos medios británicos. También apeló al trabajo de su entrenador como la clave para pasar a semifinales. “Si escuchamos lo que Guardiola nos dice que tenemos que hacer, vamos a ganar“, afirmó.

El once titular de Manchester City para enfrentar a Real Madrid en el Etihad

Pep Guardiola ya definió el once titular para enfrentar a Real Madrid en el Etihad. Manchester City sale al campo de juego con Ederson Moraes; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Rodri; Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish; y Erling Haaland.