Este miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid de Carlo Ancelotti se vuelven a ver las caras luego del primer partido de los Cuartos de Final de la Champions League que disputaron en el Estadio Santiago Bernabéu, cuyo resultado de 3 a 3 dejó la serie totalmente abierta para la segunda parte.

Para tal compromiso que busca definir a uno de los semifinalistas del certamen continental organizado por la UEFA, la prensa tanto inglesa como española se plantea seriamente si Erling Haaland, por el momento irregular por el que está transitando, no debería dejarle su lugar en el frente de ataque de los ciudadanos a Julián Álvarez.

”La presencia de Julián Álvarez en el once haría mucho más daño al Real Madrid”, publica The Telegraph en su ejemplar de este martes 16 de abril, a horas del partido que el Manchester City disputará contra el rey de la Champions League (el Merengue acumula 14 títulos, siendo por lejos el que más veces la ganó en la historia).

Además, el portal citado le cae con todo al delantero noruego: ”No hay duda de que es uno de los mejores goleadores del mundo, pero le falta mucho para ser una estrella mundial”. Y en ese mismo sentido, siempre en referencia a Erling Haaland, resalta: ”Necesita más atributos, no ser bueno solo en un apartado. Sobre todo si quiere ganar el Balón de Oro”.

Por su parte, el diario Marca publica en su portada que Pep Guardiola mantiene ”una incógnita con Haaland”, en lo que, a la postre, corresponde a la previa del encuentro número 12 en el historial entre ambos (se reparten en 4 triunfos para el Real Madrid, 4 empates y 3 victorias para el Manchester City).

El once del Manchester City para enfrentar al Real Madrid

Más allá de lo que plantea la prensa europea, no hay indicios que indiquen que Pep Guardiola realizará cambios en su frente ofensivo habitual. Por lo tanto, la alineación inicial del Manchester City para enfrentar al Real Madrid sería con: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish y Erling Haaland.

Los once del Real Madrid para el duelo con el Manchester City en el Etihad Stadium

Por su parte, el Real Madrid no tiene dudas. El once que pararía Carlo Ancelotti para el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League será: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.