Cada vez que se termina una temporada, el nombre de Lautaro Martínez empieza a sonar en distintos clubes de Europa. Año tras año, Inter de Milán logra retener al goleador, que además es referente y capitán. Ahora, a falta de poco para que se abra el mercado, Javier Zanetti habló del futuro del campeón del mundo.

“Lautaro está feliz, el Inter es su familia. Es un gran capitán. Milito siempre me dijo que era fuerte, tenía 18 años. Un día, después de un hat-trick, respondió que no estaba contento con su actuación. No se ven muchos chicos de 18 años que responden así”, comenzó diciendo el vicepresidente del Inter en diálogo con DAZN.

Consultado por su continuidad, afirmó: “Ya van seis años. Con nosotros pueden estar seguros de que seguirá siendo el capitán del Inter la próxima temporada. Me gusta que ha mejorado cada año y ahora tiene una madurez que lo hace un referente”.

Qué dijo Lautaro Martínez de su futuro

El delantero estuvo en el programa Che Tempo Che Fa y expresó sus ganas de quedarse: “Desde que llegué a Inter me han tratado de una manera especial. Estoy agradecido, en el fútbol nunca se sabe lo que pasa, pero yo estoy bien en Milán. Quiero renovar con Inter, esperemos que esto se pueda cerrar“.

“Solo me falta ganar la Champions. Hemos tenido un viaje extraordinario. Hay jugadores muy valiosos. No es fácil llegar a una final de Champions, pero hicimos grandes partidos y llegamos ahí la temporada pasada”, expresó.

El contrato de Lautaro Martínez con Inter

El delantero argentino, que llegó a Italia en julio de 2018, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Todo indica que en los próximos días se le extenderá el vínculo por varios años más.