La carrera de Joao Cancelo lo ha visto pasar por los mejores clubes del fútbol europeo, desde su inicio en Benfica, hasta su paso por Manchester City, Bayern Múnich y ahora Barcelona. Sin embargo, no ha terminado de asentarse en ninguno de estos lugares, aunque ahora pretende llamar al club catalán su hogar, especialmente sabiendo que no puede volver al City de Guardiola.

Cancelo habló con el medio portugués RTP tras llegar a su país natal para formar parte del seleccionado luso y se refirió a todos los temas, desde los problemas con Pep en Manchester hasta su actualidad en el club catalán, donde aseguró que se siente como en casa: “La vida sigue y yo estoy muy feliz aquí [en Barcelona]”, afirmó.

“Me gustaría jugar para Benfica, pero quiero jugar dos o tres años más aquí antes de ello”, reconoció Joao, que aún no sabe cómo se desarrollarán las negociaciones: “De momento no me han dicho nada, pero espero poder quedarme [en Barcelona]. Estoy haciendo todo lo posible para que eso suceda”, declaró.

Sus problemas con Pep Guardiola son cosa del pasado

La realidad indica que Joao Cancelo se encuentra a préstamo en Barcelona, y que todavía tiene tres años de contrato con el Manchester City. Uno pensaría que el lateral tranquilamente podría entrar en el esquema de Pep Guardiola, pero los problemas entre ambos van más allá de lo estrictamente futbolístico.

En el pasado, Cancelo y Guardiola han tenido sus encontronazos, pero el luso reconoce que esto es parte del pasado: “Hay cosas en las que no concordamos, no estamos obligados a hacerlo en todo. Hemos tenido cruces, donde él no ha estado de acuerdo con algo que yo dije, pero no le resiento, estoy muy agradecido”, afirmó.

Aún así, pretende seguir en Barcelona y no regresar al Manchester City, aunque esto se debe a que considera al club culé como el ideal para él: “Pepe me dijo muchas veces que él era un jugador para el Real Madrid, y yo siempre le respondía que yo era un jugador para el Barcelona. La verdad es que estoy donde siempre quise estar“, afirmó.

Cancelo suma 24 titularidades por LALIGA, y otras 8 en Champions League y es una figura inamovible del XI titular de Xavi en esta temporada, una de las mejores en su carrera.

Barcelona tendría que elegir entre Joao Cancelo o Joao Félix

“Se que hay problemas financieros, pero me encanta estar aquí. Luego del Benfica es el club que más me gustó, desde siempre”, reconoce Cancelo, que sabe que la situación no es nada fácil y que su estadía en el club durante las próximas temporadas no está asegurada.

La realidad indica que el Barcelona no tiene los 40 millones para fichar al lateral, y que el City Group no está dispuesto a renovar el préstamo. Especialmente con las ofertas que ha recibido por el portugués, provenientes desde la Saudi Pro League y otros destinos.

En caso de querer retener a Joao Cancelo, el club culé no tendría cómo sostener el contrato de Joao Félix, cuya situación es similar, sólo que con el Atlético de Madrid del otro lado de la mesa. Lo cierto es que no parece haber lugar para los dos portugueses en el Barcelona luego del verano, y a menos que hagan milagros, uno de los dos terminará por dejar el club.