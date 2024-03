Como ya se sabe, el Fútbol Club Barcelona transita por una delicada situación financiera y económica que lo limita de sobremanera para gestionar a su plantel principal. Por eso, no solo que es posible que no lleguen refuerzos de renombre, sino que también está latente que en el próximo mercado de pases algunas figuras deban marcharse.

Una de ellas sería Joao Cancelo. La directiva blaugrana a cargo de Joan Laporta intentó por todos los medios posibles convencer a sus pares del Manchester City con renovar un préstamo para la siguiente campaña. No obstante, el City Group, la compañía que administra al club británico, se plantó en la decisión de negociar una venta definitiva.

El costo de la ficha del lateral es de 40 millones de euros, una cifra que para lo que es Europa no parece ser nada desorbitante. No obstante, el momento del FC Barcelona no está para hacer grandes erogaciones. Por lo tanto, se diluyen cada vez más las chances de que Joao Cancelo continúe vistiendo de azulgrana tras el presente proceso.

Además, el City habría recibido propuestas de la Liga Pro Saudí y de otros clubes de la Premier League para la compra del pase del jugador, por lo que, en ese escenario, el Culé se queda sin herramientas para seguir luchando.

Barcelona consiguió que el Atlético de Madrid cediera para una nueva cesión por Joao Félix

Un panorama totalmente equidistante es el que se le presentó al Fútbol Club Barcelona por Joao Félix. Quien intervino fue Jorge Mendes, representante del delantero, que se ocupó él mismo de tramitar el ok de la directiva del Atlético de Madrid para estirar el préstamo por el atacante por una temporada más. Es decir, hasta mediados del 2025.

En una primera instancia, la idea de las autoridades del Colchonero era la de ceder al portugués al Barca para que se revaloriza y poder venderlo, con la intención de recuperar parte de la inversión que hicieron en su momento que fue de casi 130 millones de euros (la más alta en la historia del club de la capital española).

Sin embargo, entendieron que el Culé no iba a poder pagar los 70 millones que pretendieron en el inicio de las conversaciones y que tampoco hay demasiadas posibilidades de transferirlo a otra institución, dado que el rendimiento del protagonista en los últimos meses fue bastante intermitente. En ese mismo sentido, tampoco se evaluó la chance de un retorno al Aleti, dado que la relación con Diego Simeone está absolutamente acabada.

Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras en este mes de marzo

Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras en apenas unos días. Chocarán en el Estadio Metropoltiano por la jornada 29 de LaLiga el domingo 17 de marzo a las 21:00 horas. Ambos buscan arrimarse al Real Madrid, el líder de la tabla de posiciones.