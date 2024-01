Josep María Minguella, empresario muy cercano al Fútbol Club Barcelona (tuvo que ver en la llegada al Culé tanto de Diego Maradona como de Lionel Messi), contó que Kylian Mbappé estuvo a tan solo detalles de vestir de blaugrana antes de arribar al París Saint-Germain. Sin embargo, la directiva del elenco catalán tomó una decisión por la que se lamentan todavía hasta el día de hoy.

”Kylian Mbappé todavía jugaba en el Mónaco, antes del PSG y luego de una gran temporada del equipo, el club empezó a vender a sus jugadores y me llegó entonces la información de que Mbappé iba a salir. En ese momento me comuniqué con su padre, que fue muy amable y concluyente. Me dijo “cuando el Barcelona tenía arriba a Messi, Suárez y Neymar, no queríamos ir porque Kylian no iba a tener posibilidades de regularidad, pero ahora estamos interesados””, relató Minguella en conversación con Infobae.

Hasta ahí, todo bien. Pero la segunda parte de la historia que contó con lujos de detalles Josep María Minguella hará enfurecer a más de un hincha del Barcelona: ”Fue cuando el Barcelona recibió los 222 millones de euros por Neymar, cuando el PSG pagó la cláusula de rescisión. En aquel momento, hablé con la Comisión Directiva. Recuerdo haber hablado con Silvio Elías y con Javier Bordas, que llegó a comunicarse otra vez con el padre de Mbappé, pero al final se decantaron por traer a Ousmane Dembélé y a Philippe Coutinho, que no funcionaron”.

Para intentar entender la decisión de no apostar por Kylian Mbappé -hoy sin dudas, el delantero más temible del mundo del fútbol-, el empresario también develó cuál fue la respuesta que le dieron desde las altas esferas del Fútbol Club Barcelona: ”Que parece que la parte técnica decidió que Dembélé encajaba mejor para el sistema de juego del equipo”.

Kylian Mbappé, hoy, un poco más cerca del Real Madrid, aunque no está definido

Hoy parece imposible pensar en que Kylian Mbappé juegue en el FC Barcelona. Primero, porque el elenco culé no reúne las condiciones económicas, financieras ni deportivas para seducirlo, y segundo, porque desde hace un tiempo viene coqueteando con el Real Madrid y todo apunta a que en algún momento vestirá de blanco.

No obstante, en el Santiago Bernabéu tampoco pretenden esperarlo toda la vida. De hecho, medios españoles reflejan que si en este mercado de pases no se da el acuerdo, se bajarán definitivamente de las negociaciones. Es que Mbappé, desde el primero de enero, ya es libre de coordinar su arribo a cualquier club para después del 30 de junio próximo. Por eso le dieron tiempo hasta el 15 de este mes para dar una contestación. No obstante, el atacante de 25 años tiene otras opciones, como la del PSG que buscará retenerlo y la del Liverpool que intentará ficharlo.

Josep María Minguella también contó que Julián Álvarez estuvo cerca del Barcelona

Julián Álvarez, antes de firmar con el Manchester City, estuvo muy cerca del Barcelona. Pero en una situación parecida a la de Kylian Mbappé, el Blaugrana optó por apostar por otro futbolista que hoy está muy por debajo del rendimiento de la Araña: ”Llegué a hablar con la dirección técnica del club, que atraviesa muchos problemas económicos y financieros, pero incluso se les proponía un financiamiento a cinco años. Sin embargo, acabaron contratando a Ferrán Torres, del Manchester City, por 60 millones de euros. Les pregunté cómo se les había ocurrido esto”, contó Josep María Minguella.