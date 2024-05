Tras su traumática salida de Boca Juniors, Sebastián Villa continuó con su carrera futbolística en Europa. El Beroe Stara Zagora de Bulgaria le abrió las puertas como jugador libre tras el conflicto con el Xeneize y el delantero colombiano pudo desplegar su talento.

Al de Antioquia le bastaron los 11 partidos que afrontó en el club búlgaro para dejar una enorme impresión. En ese puñado de encuentros aportó 5 goles y entregó una asistencia. Su corto paso por el club, de poco más de 6 meses, tenía fecha de caducidad y el nombre de Villa comenzó a sonar en más de un mercado.

Atlético Nacional, equipo del cuál es hincha, se ilusionó con contar entre sus filas con el colombiano, que también recibió ofertas de clubes de Brasil y Argentina. Sin embargo, Villa continuará en Europa, tal como adelantó el periodista César Luis Merlo este jueves.

Su nuevo equipo será el Ludogorets, el actual campeón de Bulgaria, que comprará el pase de Villa y le dará un contrato hasta junio de 2028. Además, el elenco está clasificado para la fase preliminar de la Champions League, por lo que el futbolista paisa tendrá la oportunidad de mostrarse en la principal competencia de clubes del viejo continente.

El análisis de Villa sobre su paso por Boca

En diálogo con TeleMedellín, el delantero explicó: “Boca Juniors es un club con el que voy a vivir eternamente agradecido. Soy un privilegiado por haber jugado tantos años. Tengo muchas amistades en Argentina. Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto. Haber venido a Bulgaria me ha abierto muchas puertas”.

Y se extendió: “Estoy muy bien. Estoy jugando, haciendo goles. Estoy enfocado cien por ciento en el fútbol, en hacer las cosas bien. Estar aquí en Bulgaria también ayuda a madurar mucho, te hace más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy bonito”.