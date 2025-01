Barcelona llevará a LALIGA ante la corte luego de la decisión final por el caso Dani Olmo

El Barcelona está decidido a inscribir a Dani Olmo para que pueda seguir jugando con el club y llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Este sábado se confirmó la negativa de la reinscripción del futbolista por parte de la comisión de LALIGA encargada de evaluar el tema, y ahora todo se definirá en la corte.

Mediante un comunicado oficial, se informó que este 4 de enero se llevó a cabo una Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de coordinación LALIGA-RFEF donde se denegó el pedido del Barcelona con respecto a las inscripciones de Dani Olmo y Pau Victor en el primer equipo. “El Órgano de Validación de Presupuestos de LALIGA ha resuelto ampliar el Límite de Coste de Plantilla Deportiva del FC Barcelona desde la fecha“, destaca el comunicado, pero ahí terminaron las buenas noticias.

El boletín prosigue informando que “tras análisis de la normativa federativa aplicable, la Comisión de Seguimiento están de acuerdo en no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona“, tanto para Dani Olmo como para Pau Victor. La comisión se respalda en la “interpretación literal de los artículos 130.2 y 141.5”, los cuales impiden que un jugador cuya licencia se cancele pueda, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al cual ya estuviera vinculado.

LALIGA no aceptó la inscripción de Dani Olmo.

Tras confirmarse la decisión de la Comisión, el periodista Fabrizio Romano comunicó que el Barcelona ahora llevará el caso frente a la corte, buscando el aval de la justicia para revocar el fallo de LALIGA y poder inscribir a sus futbolistas.

Barcelona consiguió los capitales mediante acuerdos con Dubai y Qatar

El Barcelona había inscripto provisoriamente a Pau Victor y Dani Olmo con el espacio salarial generado por la lesión de Andreas Christensen. Sin embargo, dicha licencia era provisoria hasta fin de año y el club debía presentar los ingresos que le permitan ampliar dicho límite para poder inscribir a ambos futbolistas definitivamente.

Barcelona irá ante la corte para revocar el fallo negativo de LALIGA.

Eso sucedió luego de que los inversores desde Dubai y Abu Dhabi compraran los palcos VIP del nuevo Camp Nou. Sin embargo, los tiempos no fueron los que inicialmente estaban establecidos, LALIGA no fue flexible con los mismos y, por ello, Barcelona no hizo a tiempo para poder inscribir oficialmente a sus futbolistas.

Y, como ya tenían una licencia temporal que se venció, no pueden volver a ser inscriptos en el mismo equipo, en la misma temporada. Eso es lo que buscará lograr el Barcelona en la corte, en lo que será su último recurso para conseguirlo.

