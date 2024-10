Jugó en el Real Madrid de los Galácticos y ahora se dedica a decorar casas: "Llegué a aborrecer el fútbol"

Entre 2002 y 2006, Real Madrid vivió la era de Los Galácticos. Un plantel integrado por nombres como Zinedine Zidane, David Beckham, Iker Casillas, Ronaldo, Roberto Carlos o Luis Figo, por nombrar algunos. Pero hubo un futbolista que vistió la camiseta del merengue durante 132 ocasiones en ese período, que era referente de aquel plantel pero que para el afuera pasaba por debajo del radar.

Raúl Bravo, interior por banda izquierda, era uno de los nombres mejor considerados por Carlos Queiroz y Vanderlei Luxemburgo, entrenadores de aquel plantel. Una especie de rueda de auxilio. Pero, a pesar de jugar en aquel histórico equipo, Raúl Bravo decidió mantenerse apartado de las grandes luces y, desde su retiro, se desconectó por completo del fútbol.

Hoy, a sus 43 años, vive en la paradisíaca localidad de Gandía (Valencia), rodeado de las playas que dan al Mar Mediterráneo y con un nuevo hobby: decorar casas. “Soy decorador de interiores. Arreglo y decoro casas“, le reconoció a As en una entrevista. Bravo tiene un emprendimiento llamado Homemodespain, y se dedica a esto en su vida posterior al fútbol.

Iker Casillas, Iván Helguera, Ronaldo, Guti, Luis Figo, Zinedine Zidane; Michel Salgado, Roberto Carlos, Raúl, Raúl Bravo, David Beckham. Un once típico del Real Madrid de los Galácticos. IMAGO

Pasar del fútbol a la decoración de interiores

“Cuando colgué las botas me dije: “¿Y qué hago ahora?”. Cuando dejas el fútbol, el primer año es muy complicado. No sabes ni donde estás. Una sensación muy fea. Nos pasa a todos los jugadores“, comenzó Bravo en su explicación sobre su nueva pasión fuera del fútbol.

“A mí me gustaba la decoración de las casas, pensarlas y diseñarlas. Pero cuando llegaba un cliente me preguntaba que donde lo había estudiado y qué preparación tenía. Yo les decía: “En ningún lado”. Era complicado”, continuó.

Raúl Bravo se dedica ahora a la decoración de interiores.

“Con el dinerillo que había ahorrado compré varias casas y las decoré a mi manera, con mis ideas y mi inspiración. Yo las reformaba y luego hacía mi catálogo y lo subía a mi Instagram. Debe de ser que a la gente les gustaba porque empecé a venderlas“, completó.

Raúl Bravo estuvo involucrado en el ‘Caso Oikos’ y hasta pasó una noche en prisión

Para algún desprevenido, el ‘Caso Oikos’ fue uno de los primeros sobre apuestas deportivas, y la imagen de Raúl Bravo quedó muy afectada por esta situación. Especialmente en tierras españolas. “Yo en ese momento aborrecí el fútbol, porque sales como apestado. Terminé muy escaldado”, admitió en la charla Bravo.

Raul Bravo jugó en el Real Madrid entre 2003 y 2007. IMAGO

“Es absurdo ¿Cómo vas a comprar a un jugador de Primera ofreciéndole 2.000 o 3.000 euros? Es surrealista. No tiene sentido. Se montaron con nosotros un circo, una película de Netflix“, expresó Raúl Bravo, aunque el caso ya fue archivado y hoy vive con traquilidad.

“Cuando me apetece me bajo a Madrid al teatro, a jugar con los Veteranos, a ver a mi Madrid, a pasear por la Gran Vía… Y me vuelvo cuando quiero y a seguir siendo feliz con mi playa“, completó.

Raúl Bravo fue campeón de Champions League y dos veces LALIGA junto al Real Madrid En su carrera también pasó por Olympiacos (donde fue múlticampeón), Leeds United, Numancia, Rayo Vallecano, Córdoba y diferentes equipos de Bélgica, Grecia antes de su retiro en 2017, aunque luego volvió a jugar en el ascenso español junto al CF Gandía y el Pego CF, entre 2021 y 2022.