Enzo Fernández se encuentra en el ojo de las críticas del fútbol europeo. En Francia iniciaron su repudio contra el futbolista argentino por el video que subió en la celebración de la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América, pero es en Inglaterra donde realmente está recibiendo la mayor cantidad de rechazos.

Más allá de que Enzo se disculpó públicamente en sus redes sociales, tanto la prensa como futbolistas ingleses expresaron su disgusto por los cánticos argentinos y por su vivo. A ellos se les sumó el propio Chelsea, club donde milita Enzo, que abrió su propia investigación; y ahora un grupo de hinchas del club también apuntó contra el argentino.

Se trata del Chelsea Pride, el grupo de fanáticos LGBTQ+ de los Blues, los que vía redes sociales, lanzaron un comunicado dirigido a Enzo y también afirmaron haberse puesto en contacto con las autoridades del equipo inglés.

El comunicado del Chelsea Pride contra Enzo Fernández

“Desde Chelsea Prime expresamos nuestra más profunda condena al racismo desplegado por los miembros del seleccionado de fútbol de Argentina. Su cántico inaceptable y discriminatorio, que se ha expandido a través del mundo por las redes sociales, es un firme recuerdo de los prejuicios contra los que debemos luchar cada día”, inició el grupo en su comunicado.

“Como el grupo oficial de hinchas LGBTQ+ del club, estamos ferozmente comprometidos con la igualdad, diversidad e inclusión. Sin embargo, nuestra misión se extiende mucho más allá de lo advocado por el LGBTQ+. Nos alzamos por todos, defendiendo los derechos de todas las comunidades marginalizadas. Estos valores están en el centro de lo que somos y de lo que representamos“, explicaron, detallando los motivos que los llevaron a dar su propia postura en al situación.

Luego agregaron: “Nos paramos hombro con hombro con nuestro club, Kick It Out y Show Racism The Red Card, resonando sus sentimientos. Nuestra solidaridad no es sólo en palabras, sino también en acciones. Nos hemos contactado directamente con el club, extendiendo nuestro inquebrantable apoyo a los jugadores afectados por este acto, y todos los que se sintieron marginalizados como resultado.“

Finalmente, la asociación de hinchas completó su comunicado contra Enzo con el siguiente párrafo: “Chelsea Pride es más que un nombre; es un compromiso. Defendemos orgullosamente los valores de las comunidades marginalizadas, incrementando el consentimiento, empujando por la educación y desafiando al racismo en cada oportunidad. Siempre nos alzaremos, hablaremos y lucharemos por un mundo donde la discriminación no tenga lugar.“

“Estamos aquí, estamos unidos y nunca nos doblegaremos frente al racismo y cualquier otra forma de odio.“

¿Qué va a pasar con Enzo Fernández?

El futbolista de la Selección Argentina, como gran parte de sus compañeros, se encuentra de licencia por su participación en la Copa América y tendrá todavía unos cuantos días antes de que ésta finalice y deba sumarse al club.

Habrá que ver cómo progresa la situación en las próximas horas y cómo será el recibimiento de los compañeros que se expresaron en su contra cuando le toque sumarse a la pretemporada. De momento, ni Chelsea, ni FIFA ni ningún organismo ha tomado cartas en el asunto ni esbozado una sanción.