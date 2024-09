Cuarta fecha de LALIGA, en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis. El pasado domingo llegaron los primeros dos goles de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid por liga española y sirvieron para la segunda victoria merengue en la temporada. Y claro, como era de esperarse, también para el inicio de sus comparaciones con Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Kylian Mbappé fue contundente y no tardó en desestimar por completo cualquier tipo de comparación con el máximo goleador en la historia de Los Blancos. “No hay presión, no hay presión. Yo vengo con mi cualidad, no pienso en Cristiano [Ronaldo]“, afirmó el delantero francés.

Tras ello, rápidamente Mbappé aclaró: “Todo el mundo sabe el respeto que tengo para él [Cristiano]. Pero vengo para ser Kylian y no tengo presión“. El nuevo número nueve del Real Madrid explicó: “Como he dicho, la única presión que tengo es adaptarme bien al equipo porque yo se la importancia de eso. Las otras cosas van a pasar bien. Soy feliz, quiero trabajar.”

Mbappé convirtió sus primeros goles por LALIGA con el Real Madrid. IMAGO

Kylian Mbappé sobre sus primeros goles en Real Madrid

Más allá de haber anotado en su debut con la camiseta merengue y haber conquistado la Supercopa de Europa, estos tantos contra el Real Betis significan los primeros tantos de Mbappé por LALIGA y destacó sus sensaciones tras convertir.

“Para algunos jugadores puede no ser mucho pero para mí tres partidos sin convertir es muchísimo. Pero se que tengo el apoyo del club, del equipo, de los hinchas y es increíble. Me da mucha confianza para poder dar todo por este club y este emblema”, declaró Mbappé.

Kylian reconoció que tres partidos sin convertir fueron mucho tiempo, pero que nunca perdió confianza. IMAGO

Lo que se le viene al Real Madrid

La Temporada 2024/25 del Real Madrid llega con el condimento especial de tener que revalidar lo logrado en el pasado curso, con la presión de sumar a Kylian Mbappé y Endrick en un plantel plagado de estrellas. El comienzo en liga no ha sido el mejor, y dejó cuatro puntos por el camino ya, ante Las Palmas y Mallorca, pero con el triunfo ante Real Betis logró reencausar la situación.

Además, Los Blancos ya conocen a sus ocho rivales de la renovada Champions League. Real Madrid recibirá a Borussia Dortmund, Milan, Salzburgo y Stuttgart en el Santiago Bernabéu, mientras que tendrá que viajar para enfrentar a Liverpool, Atalanta, Lille y Stade Brestoise.