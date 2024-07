The Special One volvió a dar que hablar con una de sus respuestas y puso sobre aviso a su próximo rival para entrar en Fase de Grupos de la Champions.

José Mourinho inició una nueva etapa y busca marcar una era en el Fenerbahce turco, luego de su paso por Roma. Para ello, ha armado un equipo de grandes estrellas y su principal objetivo es llegar a la etapa principal de la Champions League.

Sus dirigidos ya dieron cuenta del Lugano suizo en la segunda fase de clasificación (Global de 6-4), y ahora enfrentarán al poderoso LOSC Lille, preclasificado directamente a tercera ronda, luego de su cuarto puesto en Ligue 1.

Sin embargo, esto no amedrentó a Mourinho, por el contrario, fue The Special One quien lamentó la suerte de sus rivales: “Lille tuvo mala suerte con el sorteo, les tocará jugar contra nosotros“, aseguró. “Entiendo que los equipos turcos tienen dificultades contra los equipos fuertes en Europa. Sin embargo, no han tenido buena suerte en el sorteo, porque Fenerbache no se los pondrá fácil”, agregó el luso.

Mourinho, con toda la experiencia que lo caracteriza, mostró su tranquilidad de cara al partido clave: “Mañana, luego de un par de horas de tomar sol junto a la piscina, comenzaré a entrenar con mi increíble equipo para el partido con Lille“, destacó en conferencia de prensa.

El Fenerbahce de Mourinho cuenta con figuras como Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Saint-Maximin, Kadioglu y Tosun. IMAGO

José Mourinho quiere llevar a su Fenerbahce a la fase principal de la Champions League

Aún restan dos etapas clasificatorias para la Champions League, y la serie entre Fenerbahce y Lille dará inicio tan pronto como la próxima semana. Primero, el equipo turco tendrá que viajar a Francia para el partido del martes próximo. Una semana más tarde definirán la serie en el Sukru Saracoglu Stadium, casa de los turcos.

Mientras el LOSC Lille aún no ha tenido que enfrentar a nadie y llegó directamente a esta tercera ronda de clasificación, el Fenerbahce triunfó en sus dos duelos ante Lugano. Fue 4-3 en la ida y 2-1 en la vuelta, frente a los suizos.

Cómo será la nueva Champions League

José Mourinho quiere que su equipo tenga un lugar entre los 36 que participarán en la nueva y renovada Champions League. A partir de la temporada 2024/25, la instancia inicial pasará a llamarse fase de liga y participarán 36 equipos. Jugarán ocho partidos contra ocho equipos diferentes, jugando la mitad de esos partidos en casa y la otra mitad como visitantes. Los cruces se definirán por sorteo.

Se confeccionará una tabla general y los ocho con mejor puntaje clasificarán automáticamente a los Octavos de Final (a partir de esta ronda la competencia se desarrolla tal cual como se la conoce hoy en día), mientras que los equipos que terminen entre el noveno y vigesimocuarto puesto disputarán los ocho cupos restantes en los play-off a choques ida y vuelta (los duelos también se determinarán por sorteo. Del noveno al decimosexto irán a un bombo y del decimoséptimo al vigesimocuarto a otro). Los competidores que terminen del puesto 25 para abajo serán eliminados, sin acceso a la UEFA Europa League.