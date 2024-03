La fecha FIFA está a punto de comenzar y en la Selección Argentina ya esperan que sus jugadores se sumen al plantel en Philadelphia para dar inicio a los preparativos para el amistoso ante El Salvador del próximo viernes 22 de marzo y frente a Costa Rica el 26 del mismo mes. Para contar con los futbolistas convocados, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico deben esperar la finalización de la última fecha de sus respectivos equipos este fin de semana.

Sin embargo, hay algunos de los seleccionados por el DT que no tendrán actividad en la previa de la fecha FIFA, y uno de ellos es Enzo Fernández. El volante ex River y Benfica no jugará con Chelsea a pesar de que el equipo londinense sí tiene un compromiso por los cuartos de final de la FA Cup ante Leicester City. ¿El motivo? Una sanción que Enzo debe cumplir en este encuentro ante los Foxes.

El argentino de los 125 millones de euros recibió dos tarjetas amarillas en la FA Cup, ante Aston Villa y Leeds United respectivamente, y por acumulación de amonestaciones debió ver el encuentro sentado en las gradas del Stamford Bridge.

Cabe destacar que Enzo es el máximo goleador de Chelsea en este certamen con 2 goles, y además aportó una asistencia. Aún así, los dirigidos por Mauricio Pochettino están sorteando sin inconvenientes al equipo que es líder en el Championship, segunda división del fútbol inglés. Fernández recién se sumará al campo de juego con los Blues tras la fecha FIFA, y llegará a la Selección Argentina con descanso futbolístico por esta sanción que recibió y cumplió.

La temporada de Enzo Fernández en Chelsea

Enzo Fernández atraviesa su segunda temporada en Chelsea, en donde se consolidó como figura y como uno de los líderes deportivos del plantel, al punto tal que es uno de los designados como capitanes. En lo estadístico, el argentino lleva disputados 35 encuentros, en donde sumó 7 goles y 3 asistencias. En la Selección, Enzo participó de los 6 partidos de Eliminatorias, aportando un tanto y un pase-gol.

Leo Messi y las bajas de la Selección Argentina para esta gira amistosa

Además de Messi -ausente por una lesión en el isquiotibial-, Marcos Senesi y Paulo Dybala también se perderán esta gira amistosa, ya que sufrieron lesiones musculares luego de conocerse la lista. En lugar del central del Bournemouth, fueron convocados Lisandro Martínez y Nicolás Valentini, mientras que por los delanteros aún no se conoce a sus reemplazantes.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en este fecha FIFA?

La Selección Argentina chocará con El Salvador el 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y el 26 del mismo mes con Costa Rica en el Estadio Coliseo de Los Ángeles.

Luego, en junio, el domingo 9 afrontará su compromiso con Ecuador en el Soldier Field de Chicago y cerrará su preparación para la Copa América el Viernes 14 frente a Guatemala en el FedEx Field Stadium de Washington.

El debut en el certamen continental será el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra el ganador del duelo que protagonizarán Canadá y Trinidad y Tobago en uno de los repechajes de la Concacaf.