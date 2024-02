Manchester City es el campeón vigente de la UEFA Champions League, habiendo levantado la Orejona por primera vez en la historia después de una final muy ajustada contra Inter de Milán. Sin embargo, los británicos no se conforman con ello y quieren buscar un nuevo festejo en el marco del mencionado certamen continental.

En ese contexto, los Ciudadanos culminaron en lo más alto del Grupo G de la actual edición de la Champions League tras haber ganado absolutamente todos los partidos de una zona también compuesta por RasenBallsport Leipzig, Young Boys y Estrella Roja. Sin ningún tipo de dudas, un panorama muy alentador para los ingleses.

Bajo esa órbita, este martes, Manchester City puso primera marcha por los octavos de final. En el partido de ida desarrollado en el Parken Stadion de Dinamarca, los comandados estratégicamente por Josep Guardiola diagramaron una victoria realmente importante por 3-1 como visitantes de FC Copenhague. Serie casi liquidada.

Kevin De Bruyne abrió la cuenta cuando transcurrían jugados 10 minutos del primer tiempo, mientras que Magnus Mattsson lo igualó a los 34 de ese mismo período final. Sin embargo, Bernardo Silva volvió a desnivelar para la visita antes de la llegada del descanso y Phil Foden estableció las cifras definitivas en la agonía del cotejo.

De esta forma, Manchester City puso un pie y medio en la próxima instancia de la Champions League. Ahora, la serie deberá resolverse en territorio inglés, por lo que el contexto luce muy complejo para el modesto pero voluntarioso conjunto danés que, de todas maneras, ya logró hacer historia al alcanzar esta etapa de la Orejona.

Igualmente, las críticas para Guardiola no demoraron en llegar pese al triunfo de Manchester City. Es que, una vez más, el destacado director técnico español tomó la decisión de dejar a Julián Álvarez en el banco de los suplentes. Pero no solamente no fue titular sino que no lo colocó en el verde césped ni un minuto. Un tanto polémico.

Guardiola, de pasado en Barcelona y Bayern Munich, efectuó solamente dos modificaciones a lo largo de todo el compromiso en Dinamarca. Primero, a los 21 minutos de juego, decretó el ingresó de Jérémy Doku por Jack Grealish. Luego, a los 33 del complemento, colocó a Matheus Nunes por Bernardo Silva. Y las redes sociales explotaron.

¿Cuándo se juega la revancha?

La vuelta entre Manchester City y FC Copenhague se desarrollará el próximo 6 de marzo en Inglaterra.

El próximo partido de Manchester City

Por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, Manchester City recibirá a Chelsea el próximo sábado 17 de febrero.