Lautaro Martínez llegó a la Selección Argentina para esta fecha FIFA en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel futbolístico. En lo que va de esta temporada, el bahiense lleva más goles que partidos jugados en el Inter de Milán al tener 11 tantos y 2 asistencias en 10 cotejos. Además, se le dio la cinta de capitán del Neroazzurro y, contando también el final de la campaña anterior en la etapa post Mundial de Qatar, el Toro es el futbolista argentino que más goles anotó desde que la Selección se consagró campeona del mundo.

Pese a este contexto de parabienes con lo que le acontece en el campo de juego, en las últimas horas, mientras Lautaro ya se encuentra en Ezeiza entrenando con la Selección pensando en el duelo contra Paraguay por las Eliminatorias, desde Italia estalló una polémica que lo involucra, y que el propio jugador no tardó en dar su versión.

¿Qué sucedió? En concreto, tanto Lautaro Martínez como Agustina Gandolfo fueron condenados por el tribunal de Milán a pagar una indemnización a la familia Lizzola debido a que Milagros Lizzola era una persona de confianza del matrimonio que trabajaba en su domicilio en Italia, pero en julio de este año -según la versión de la familia- fue despedida y en las últimas semanas falleció a los 27 por una enfermedad oncológica. Por este motivo, los Lizzola demandaron a la pareja Martínez-Gadolfo buscando un resarcimiento económico en donde los acusaban por los daños sufridos en esta situación, con una denuncia bajo el catálogo de “despido ilégitimo”.

Luego de que esto se haga público en Italia y genere una enorme repercusión, Lautaro Martínez estalló contra la familia a la que Gandolfo conoce de toda la vida y dejó un durísimo testimonio en sus redes sociales, donde destrozó a los Lizzoli y desmintió todo tipo de destratos de parte suya y de su pareja.

El fuerte descargo de Lautaro Martínez en su cuenta de Instagram

Mediante una historia en su Instagram, el bahiense no tuvo filtro contra la familia que intentó atentar contra la suya: “Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió.

Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas cuando el hospital estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo.

Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal. No podía ir de otra forma.

Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo… ¿Sacan esto para intentar ensuciarnos?

¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola-Lembo. A TRABAJAR!!”.