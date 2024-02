El Tribunal Nacional de Dopaje italiano decidió fallar en el caso de Paul Pogba y se le dio una sanción de 4 años de suspensión de toda actividad deportiva profesional. A sus 31 años, el francés deberá pasar durante ese periodo de tiempo alejado del fútbol luego de haber dado positivo en uncontrol tras un partido entre la Juventus y Udinese a principios de la temporada 2023/24.

Según los informes del doping, en el cuerpo del ex Manchester United se encontraron niveles inusuales de DHEA (Dehidroepiandrosterona), una sustancia que puede aumentar naturalmente los niveles de Testosterona y Estrógeno y que, en consecuencia, puede influir en el rendimiento deportivo.

Juventus decidió ponerle fin a su contrato de manera anticipada por este motivo, por lo que Pogba se mantendrá sin vínculo alguno por los próximos cuatro años. El jugador acusa que no sabe como esa sustancia llegó a su organismo y manifestó que apelará al TAS para dar a conocer su inocencia.

Luego de hacerse oficial su suspensión, el francés soltó un fuerte comunicado en su cuenta de Instagram, en donde declaró que cree que “el veredicto es incorrecto” y que se encuentra “con el corazón roto por haberle arrebetado lo que construyó en su carrera“. En dicha publicación, dos argentinos campeones del mundo, que han compartido plantel con Paul Pogba, le dedicaron un sentido mensaje de apoyo al talentoso volante galo.

En concreto, Leandro Paredes y Paulo Dybala se sumaron a la banca de Pogba en sus redes sociales. El surgido en Boca compartió la temporada 2022/23 en Juventus con el francés y entablaron una buena relación de amistad, por lo que le respondió en el posteo con un corazón.

El cordobés, en cambio, estuvo durante cinco temporadas con Pogba en la Vecchia Signora y lo considera uno de sus grandes colegas en el fútbol. Por eso, Dybala le dejó un conmovedor mensaje como comentario: “Te quiero mucho mucho, hermano“, escribió. El mundo del fútbol se solidariza con el francés.

El mensaje completo de Paul Pogba

Tras el fallo del Tribunal Nacional de Dopaje en Italia, Paul Pogba escribió en sus redes sociales: “Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto porque me hayan arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional“.

Además, siguió: “Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional nunca haría nada para mejorar mi rendimiento usando sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y aficionados de ninguno de los equipos en los que he jugado o en contra“.