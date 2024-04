El exfutbolista francés Samir Nasri tuvo respuesta por las críticas que hizo a Emiliano Martínez, con quien compartió poco más de una temporada en Arsenal, tras la definición de la serie de cuartos de final de la Conference League entre Aston Villa y Lille. No fue el arquero quien necesitó recoger el guante, sino muchos de los fanáticos que ha cosechado tanto en Argentina como en Inglaterra, quienes hicieron fila para desquitarse en las redes sociales.

“Al menos se quedó con nosotros. Entiende de lealtad. No puedes decir lo mismo”, salió al cruce un aficionado del Arsenal. “La gente cambia, la gente crece. Deja de quejarte”, le remarcó un fanático. “Es porque su país, Argentina, le ganó al tuyo la final del Mundial”, le enrostró un hincha inglés. “Ese es su estilo. Deja de llorar por todo”, le recriminó uno más. “Mira quién habla de conducta. Nasri y buena conducta no van en la misma oración”, ironizó otro.

Incluso un aficionado del Arsenal que aseguró no tener mayores simpatías por Dibu Martínez, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, dejó en claro que elige cualquier vereda menos la del exjugador francés. “A mí tampoco me agrada, pero si molesta a Nasri lo amo muchísimo”, manifestó.

A las redes sociales del exjugador de Arsenal y Manchester City también llegaron los hinchas argentinos para hacerle notar, de manera muy poco amistosa, que acababa de meterse con un ídolo nacional. “La tenés adentro, vos y todos los franceses”, firmó el autor de la única respuesta reproducible.

¿Qué había dicho Nasri sobre Dibu Martínez?

Después de ver a Emiliano Martínez celebrar a la cara de los hinchas de Lille que lo habían hostigado durante todo el encuentro tanto sus dos penales atajados como la clasificación de Aston Villa a las semifinales de la Conference League, Samir Nasri criticó su actitud.

“Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos“, le dijo a la televisión francesa.

Dibu se perderá el primer partido de semifinales

Más allá de no haber sido expulsado tras acumular dos tarjetas amarillas en el partido revancha ante Lille, porque previo a la que recibió durante la tanda de penales se había limpiado la que le habían mostrado en el tiempo de juego reglamentario, Emiliano Martínez no podrá defender el arco de Aston Villa en el partido de ida de las semifinales ante Olimpiakos por haber alcanzado tres en dos partidos consecutivos.