El argentino no podrá defender el arco de Los Villanos el próximo 5 de mayo.

Dibu Martínez no podrá jugar la primera semifinal de Conference League pese a no ser echado en los penales

Emiliano Martínez fue la gran figura en el partido ante Lille que le permitió a Aston Villa sellar su boleto a las semifinales de la UEFA Conference League, con destacadas intervenciones durante los 120 minutos de juego y agigantándose todavía más en la definición por penales, para tapar dos y ganar también ese duelo personal que había tenido con los hinchas franceses a lo largo de todo el encuentro.

Fue, también, protagonista de un momento que generó confusión, luego de ser amonestado en esa tanda de penales, después de haber recibido una tarjeta amarilla a lo largo del partido. El reglamento le permitió a Dibu quedarse en cancha, ya que la primera amonestación se había limpiado una vez que comenzó la tanda de penales. Lo que pocos saben, sin embargo, es que pese a no haber sido expulsado deberá perderse el partido de ida de las semifinales ante Olympiakos.

Tal y como confirmó The Mirror con el club inglés, el argentino quedó suspendido por un partido debido a la acumulación de tres tarjetas amarillas en dos partidos consecutivos. Por tal razón, será Robin Olsen el encargado de reemplazarlo el próximo jueves 2 de mayo en el Villa Park. Martínez si podrá volver a defender el arco de Los Villanos en la revancha que se disputará el 9 de mayo en el estadio Georgios Karaiskaki de El Pireo.

Dibu Martínez no quedó conforme con las amonestaciones

Emiliano Martínez ya comenzó a lamentarse por no poder defender el arco de Aston Villa en el partido de ida de las semifinales de la Conference League ante Olimpiakos de Grecia. Finalizado el encuentro que lo tuvo como héroe en Francia, mostró no estar de acuerdo con las tarjetas amarillas que recibió.

“Todo es cuestión de reputación, porque el otro arquero estaba haciendo exactamente lo mismo que yo. Recibí una tarjeta amarilla después de 30 minutos y estábamos perdiendo. Así que no sé qué quería el árbitro de mi”, dijo sobre la amonestación que tuvo lugar en el primer tiempo.

Ya sobre su segunda amarilla, en la tanda de penales, agregó: “En un momento de la tanda ya no hubo pelota en el punto de penal. Le estaba reclamando una al alcanzapelotas y me amonestaron. Simplemente no entiendo cómo son las reglas”.

Asegurar presencia en Champions, otro gran objetivo de Aston Villa

Más allá del deseo de conquistar la Conference League, Aston Villa no quiere descuidarse en los últimos cinco partidos que le quedan por delante en Premier League, ya que quiere terminar su temporada de ensueño con una histórica clasificación a la Champions League.

La cuarta posición que ocupa el equipo actualmente le garantiza el último de los cupos para los equipos ingleses en la competencia, pero son solo tres los puntos que lo separan del Tottenham, que en la quinta posición debe conformarse por ahora con jugar Europa League. El próximo encuentro para Los Villanos, en que será clave sumar de a tres, será como local del Bournemouth este domingo.