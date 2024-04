Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, Dibu Martínez pisó Francia este jueves para afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Conference League. Con una actuación estelar del marplatense, Aston Villa avanzó por penales ante Lille en el Decathlon Arena.

El arquero de la Selección Argentina se lució al contener dos de los remates de la tanda y encendió la polémica en tierra francesa. Es que Dibu fue silbado por la hinchada local durante todo el encuentro y se desquitó en la definición con gestos a las tribunas.

Incluso, al finalizar los penales, el ex Arsenal se soltó y celebró con uno de sus clásicos bailes sobre el césped. Por aquellas actitudes, Samir Nasri salió a cruzarlo más tarde este jueves. El exvolante ofensivo compartió plantel con él en los Gunners, además de haber militado en clubes como Manchester City, Sevilla y Olympique de Marsella.

“Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos“, dijo Nasri en declaraciones a la TV francesa, compartidas por el periodista Teo Coquet.

La temporada 2019-20, con Anderlecht, fue la última para Nasri a nivel profesional. Con una extensa carrera, el francés colgó los botines tras haber estado poco más de un año como agente libre, con 34 años.

Lo que sigue para el Aston Villa de Dibu Martínez

Con el triunfo en Francia, el combinado dirigido por Unai Emery quedó a solo tres partidos de conquistar la Conference League. El 2 de mayo afrontará el partido de ida de las semifinales ante Olympiacos en Inglaterra.

Sin embargo, aún pelea por el otro gran objetivo para esta temporada: quedar entre los cuatro primeros de la Premier League. Hasta el momento, los Villanos lo están cumpliendo a falta de 5 jornadas. Bournemouth y Chelsea son sus próximos rivales en el torneo doméstico.