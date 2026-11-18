El volante argentino disfruta un gran pasar tanto en su club como en la Selección Argentina, y el Liverpool parece estar reconsiderando su postura.

Una vez concluida la fecha FIFA de noviembre, la última de 2026, Alexis Mac Allister regresará al Liverpool, donde tiene contrato hasta la temporada 2027-28. Si bien el propio volante de la Selección Argentina reveló que el club no tenía pensado renovarle el contrato, nueva información indicaría que el equipo Red cambió de parecer.

Según información de César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, el Liverpool habría iniciado conversaciones con la familia Mac Allister, que representa al volante campeón del mundo, para llegar a un acuerdo en un nuevo contrato. A partir de ahora, las próximas semanas serán clave para resolver el drama en Merseyside. Aunque todavía falta para que venza el contrato de «Macca» con el Liverpool, muchos clubes buscan resolver estas cuestiones con anticipación.

En caso de que el club no vea una resolución temprana y sin sobresaltos, es posible que dé marcha atrás en su reciente cambio de opinión y busque un reemplazante de Mac Allister tanto dentro como fuera del club.

Negociaciones entre Liverpool y Mac Allister

Por el momento, no obstante, parecen estar en sintonía y el vínculo de Mac Allister podría extenderse. Hasta entonces, Alexis seguirá bajo contrato hasta junio de 2028. Mal no le ha ido jugando como alguien con algo que demostrar y un nuevo contrato por conseguir.

Alexis Mac Allister, volante central de Liverpool y la Selección Argentina.

Esa urgencia le ha servido a Mac Allister, que ha sido protagonista para el Liverpool en el inicio de la temporada y buscará seguir por ese camino. Aunque fue él quien anunció públicamente la postura del Liverpool, no parecen existir rispideces con la dirigencia de los Reds.

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Hasta ahora, Mac Allister disputó todos los partidos del Liverpool en la temporada. No solo eso, sino que también tuvo actuaciones importantes en muchos de ellos.

Alexis paga con goles

El volante oriundo de La Pampa y surgido de las inferiores de Argentinos Juniors lleva cinco goles y una asistencia en lo que va de la campaña, incluidos tres tantos en la actual UEFA Champions League: un doblete ante el Villarreal y otro gol contra el Atlético de Madrid. Así, Mac Allister ya igualó su cantidad de goles en la Champions de la temporada pasada, pero con ocho partidos menos.

En síntesis

Liverpool habría iniciado charlas con el entorno de Alexis Mac Allister para renovar su contrato.

habría iniciado charlas con el entorno de para renovar su contrato. El volante argentino tiene vínculo vigente con el club inglés hasta junio de 2028 .

. Mac Allister suma cinco goles y una asistencia esta temporada, con tres en Champions.