Aunque semanas atrás la posibilidad de su llegada al Real Madrid, club con el que su propio representante reconoció haber mantenido conversaciones, sacudió al fútbol europeo, Mauro Icardi parece tener claras intenciones de continuar ligado al Galatasaray al menos hasta que finalice la presente temporada que tiene al equipo como líder de la Liga de Turquía, en igualdad de puntos con Fenerbahce, y en la que además aspirará a pelear por el título en la Europa League, competencia a la que quedó relegado tras finalizar en la tercera posición de su grupo en Champions.

Desde su llegada al fútbol turco procedente del PSG, primero en calidad de préstamo y luego a partir de una transferencia definitiva, el delantero argentino pagó con goles y grandes rendimientos que no tardaron en valerle el cariño de los hinchas. Las cosas le han salido bien y eso lo ha recompensado con una gran comodidad, tanto dentro del club como en su día a día en el país. Por todo ello es que el periodista Rudy Galetti avanzó que más allá del interés de otros clubes en Europa, su intención es permanecer en Galatasaray.

Mauro Icardi firmó contrato con el club hasta 2026 y de momento tiene intenciones de respetarlo. Esto quiere decir que solo habrá transferencia futura si llega una oferta lo suficientemente seductora para el equipo como para dejarlo marchar. De su parte, no ejercerá ningún tipo de presión para forzar una salida ahora que también trascendieron las intenciones tanto de Manchester United como del Tottenham por contratarlo.

Tras celebrar el año nuevo en familia en Dubai, el delantero argentino arribó este miércoles de regreso a Turquía para comenzar a prepararse para el encuentro del próximo domingo 7 de enero ante Konyaspor. También se espera una resolución de las autoridades sobre la final de la Super Copa que debía disputar el pasado 29 de diciembre ante Fenerbahce y que fue suspendida luego que los equipos se negaran a salir a la cancha producto de un polémico episodio que no ha terminado de esclarecerse, ligado a una supuesta prohibición de las autoridades locales a los jugadores de usar camisetas con la imagen de Atatürk, el fundador de la República turca, durante la entrada en calor.

Los números de Icardi en Galatasaray

Durante su primera temporada en Galatasaray, estando en calidad de cedido por el PSG, Mauro Icardi llegó a disputar 26 partidos en los que convirtió 23 goles y aportó 8 asistencias. Con medio año por delante, el delantero argentino tiene todo para romper esa marca de presentación, ya siendo su ficha propiedad el club, debido a que en el presente curso lleva 25 partidos jugados, 17 goles convertidos y seis asistencias. En total son 40 goles con el equipo en poco más de un año y tres meses.

El coqueteo con Real Madrid

Con Real Madrid realizando sondeos para incorporar a un delantero en el mercado de mitad de temporada, producto de la lesión de Vinicius y un rendimiento de Joselu que no estuvo a la altura de las expectativas, el propio agente y abogado de Mauro Icardi reconoció conversaciones con el club español.

“Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo. El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid. Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray – Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, había reconocido a la prensa turca Elio Letterio Pino semanas atrás.