La carrera de Mauro Icardi renació como el Ave Fénix. Después de ser relegado en Paris Saint-Germain, encontró en Galatasaray a su lugar en el mundo. Y debido a sus grandiosos rendimientos, comenzó a rumorearse que, en este mercado de pases, sería el reemplazante de Karim Benzema en Real Madrid.

El tiempo pasó, Icardi continuó haciendo goles y disputando muy buenos encuentros, pero desde la Comisión Directiva que posee el Merengue dejaron en claro que todo se trató de una falacia de la prensa europea, aunque sí hubo algunos contactos, según indicó su representante, Elio Letterio Pino. Pero ahora tiene la chance de marcharse hacia la Premier League.

A lo largo de las últimas horas, diferentes portales europeos admitieron que el delantero rosarino que se encuentra en las filas de Galatasaray aparece en el radar de Manchester United y también de Tottenham Hotspur . Ambos equipos necesitan un goleador para afrontar lo que resta de la temporada, donde buscarán meterse en las competencias internacionales, además de luchar por el título.

Pese a que todavía no surgió una oferta formal para sacar a Mauro Icardi de Galatasaray, su cotización está fijada en 20 millones de euros, según refleja el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt. Los goles del ex Inter de Milán seguirán apareciendo, ya que está a gusto en el elenco comandado por Okan Buruk, pero eso no implica que se desate una pelea entre Manchester United y Tottenham Hotspur para saber quién se lo quedará.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauro Icardi con Galatasaray?

Cuando los directivos de Galatasaray ejecutaron la opción de compra que había puesto Paris-Saint Germain, decidieron que la estadía de Mauro Icardi, de mínima, fuera hasta el 30 de junio de 2026.

¿Cuántos goles marcó Mauro Icardi con Galatasaray?

El éxito que le reportó a Galatasaray la incorporación de Mauro Icardi se refleja en sus impresionantes números goleadores, habiendo aportado al equipo 40 tantos en 53 partidos oficiales, además de haber entregado 14 asistencias.