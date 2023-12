El fin de año marca el inicio del mercado de pases en Europa y los clubes ya han activado la maquinaria para dar con los refuerzos que creen necesarios para afrontar de la mejor y más competitiva manera la segunda mitad de la temporada, en que se definirán los títulos a nivel nacional y continental, además de los cupos en las competencias internacionales de la siguiente temporada.

Uno de los grandes bombazos en lo que al periodo de transferencias se refiere con futbolistas argentinos como protagonistas es la posibilidad que se baraja desde hace ya varias semanas de que Mauro Icardi, goleador del Galatasaray turco, desembarque en Real Madrid para competir con Joselu, quien desde su arribo se quedó demasiado lejos de hacer olvidar el poder goleador de Karim Benzema, actualmente en el Al Ittihad de Marcelo Gallardo.

Aunque en principio se pensó que no se trataba más que de uno de los tantos rumores que se echan a correr con la proximidad de la apertura del mercado de fichajes, fue el propio representante del jugador, Elio Letterio Pino, quien dijo que ya había entablado conversaciones con la Casa Blanca pese a que no existiera todavía una oferta oficial.

Ese ofrecimiento podría concretarse en los últimos días, porque citando fuentes en Turquía desde Radio Marca avanzaron que el delantero argentino será jugador del Real Madrid en enero. “En Turquía dan por echo que Mauro Icardi fichará por el Real Madrid este mercado de invierno. El argentino cobraría ocho millones (de euros) más bonus. Llegaría para competir por un puesto en la delantera por Joselu”, se leyó en sus redes sociales oficiales.

¿Qué había dicho el representante de Icardi?

A finales de noviembre, previo al partido entre Galatasaray y Manchester United en Estambul por Champions League, Elio Letterio Pino se había encargado de que la novela entre Mauro Icardi y Real Madrid trascendiera la instancia de mero rumor. Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo. El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid. Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray – Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, había manifestado el agente.

La postura de Galatasaray

Según el portal Fanatik, en Galatasaray no adoptaran ninguna postura hasta recibir una oferta formal del Real Madrid, algo que aseguran no ha sucedido hasta el momento. Con el objetivo de comenzar a ganar títulos también a nivel europeo, consideran a Icardi una pieza clave para conseguirlo y no pondrán fácil un intento de salida.

¿Cuántos goles marcó Icardi con Galatasaray?

El éxito que le reportó a Galatasaray la incorporación de Mauro Icardi se refleja en sus impresionantes números goleadores, habiendo aportado al equipo 40 tantos en 51 partidos oficiales, además de haber entregado 14 asistencias.