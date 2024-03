Mbappé descartó jugar para un grande de Europa: "No hay manera, hace mucho frío allá"

La novela de Kylian Mbappé en el mercado de pases está a punto de sumar un nuevo capítulo, al parecer, definitivo. Desde que arribó a Paris Saint-Germain coquetea con salir del club y esta vez parece ser real. El delantero le avisó al equipo que será jugador libre al final de esta temporada.

Así, se abrieron nuevas especulaciones y todo tipo de rumores comenzaron a correr. El más contundente: un fichaje por Real Madrid. Medios de España como Marca y As adelantaron en el arranque de este año que Mbappé tiene firmado un precontrato con el Merengue.

Sin embargo, aún no hay información oficial al respecto. Los clubes que intentaron ficharlo en los últimos meses no se rinden, aunque hay uno de ellos que quedó descartado esta semana tras un video viral en el que el propio atacante confirma que no jugaría allí.

En las instalaciones de PSG, un hincha se acercó a él y le pidió que fiche por Arsenal. Sorprendido, Mbappé se rió de la propuesta y luego respondió: “No, no hay manera. Es demasiado frío allá“.

Cabe recordar que los Gunners eran una de las dos grandes chances que se le abrieron al jugador en la Premier League, según la prensa inglesa. El otro interesado del Top 6 fue Liverpool.

Mbappé sigue enfocado en PSG

Aunque su salida del equipo de la capital francesa parece ser un hecho, no quita que el futbolista continúe comprometido con los objetivos del plantel de Luis Enrique. Este domingo, por la Ligue 1, Mbappé se despachó con un triplete ante Montpellier en la victoria por 6-2 para extender del dominio de su equipo en el certamen.