Pese a ser la máxima figura del PSG, equipo que se confirmó dejará a final de temporada, Kylian Mbappé volvió a iniciar un encuentro como suplente. Fue en el que terminó con empate 2-2 ante Stade de Reims este domingo en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la vigesimoquinta fecha de la Ligue 1 que lo sigue teniendo como líder con 10 puntos de ventaja sobre el sorprendente Stade Brestois.

El crack francés, que venía de convertir un doblete el pasado martes por Champions League, en la victoria 2-1 ante Real Sociedad, probablemente haya tenido descanso para iniciar desde el arranque el duelo del próximo miércoles 13 de marzo ante Niza, por los cuartos de final de la Copa de Francia.

Si bien por esas circunstancias no generó mayor sorpresa que Mbappé iniciara el encuentro entre los suplentes, sí lo hicieron las palabras de Luis Enrique que sonaron a despedida demasiado anticipada. “Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador increíble y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor“, expresó en conferencia de prensa.

“Hoy creo que todos los jugadores que han salido desde el banquillo, Kylian también, han estado activos. Entras al campo y tienen capacidad para solucionarlos. Yo creo que tengo poco que decir. Cuando las partes se pronuncien, me pronunciaré. Mientras no se pronuncien, seguiré ejerciendo mi profesión, que es tomar decisiones. Solo puedo desearle lo mejor a Mbappé. Como jugador es el número uno y como persona mejor. Pero esto no interesa. Interesa si hay problemas”, agregó cuando se lo invitó a profundizar sobre la situación de la máxima figura de su equipo.

Mbappé saltó al terreno de juego a los 73 minutos, con el encuentro ya igualado 2-2, reemplazando a Gonçalo Ramos, pero no pudo ayudar lo suficiente como para conducir al PSG a una victoria que le hubiese permitido tomar todavía mayor ventaja en la cima de las posiciones de la Ligue 1.

Luis Enrique defendió las rotaciones

El entrenador español sacó pecho por haber dado lugar a muchas rotaciones de jugadores en lo que va de una temporada en la que su equipo acumula ya 22 partidos invicto. “Mis decisiones han sido siempre las mismas a lo largo de la temporada. De hecho, ayer me decía en Paris TV que soy el entrenador que más jugadores cambia de la liga. Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan, seguiré utilizando esa estrategia“, manifestó.