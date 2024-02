El Manchester City ganó, Haaland convirtió y la Premier League quedó más pareja que nunca con el Liverpool como líder, los Citizens a un punto y Arsenal a dos de la punta. Sin embargo, el resultado positivo ante Brentford no fue suficiente como para evitar un nuevo cruce de Pep Guardiola con la prensa.

En esta ocasión, el entrenador español salió en defensa justamente de su goleador, y lo hizo con una respuesta irónica que provocó risas en toda la sala, pero que dejó clara su postura contra la forma en la que la prensa se expresó sobre el delantero noruego.

“¿Qué tiene de malo ser periodista?”, le consultó el periodista Sam Lee, del portal británico The Athletic a Guardiola. “¿Para mí? Yo soy un entrenador, mi vida es mejor que la tuya”, fue la respuesta de Pep, que provocó las risas de los presentes en la conferencia. “Por eso quiero seguir siendo entrenador y no periodista. Absolutamente”, completó.

El propio Sam Lee salió a aclarar el contexto de la situación mediante su cuenta de X. Allí explicó que Guardiola previamente había comentado que no es periodista ni que nunca lo será, y por eso no puede criticar a Haaland. De ahí surgió la pregunta del periodista de The Athletic.

No es la primera vez que Guardiola cruza a los medios por Haaland

Un par de semanas atrás, Haaland fue el foco de los medios españoles sobre una posible transferencia al Real Madrid. Esto claro, fue justo antes de que se anuncie la salida definitiva de Mbappé del PSG.

En aquel momento, Guardiola enfrentó los reportes y de forma irónica comentó: “Tal vez los medios de España, especialmente de Madrid, tengan más información que nosotros”, sobre un supuesto descontento de Haaland con su actualidad.

La Premier League más peleada de los últimos tiempos

Si pensábamos que la Premier League 2022/23 fue peleada entre Arsenal y Manchester City, la presente edición nos entrega una de las temporadas que pasará a la historia de la competición.

Con trece fechas restantes, la diferencia entre los tres primeros es de dos puntos, con Liverpool en 57 puntos, Manchester City en 56 puntos y Arsenal en 55 unidades. Con Aston Villa y Tottenham un poco más atrás, a ocho y diez de la cima, la Premier League 2023/24 todavía tiene mucho por escribir.

Tabla de posiciones de la Premier League

Posición Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 Liverpool 57 25 17 6 2 59 24 +35 2 Manchester City 56 25 17 5 3 58 26 +32 3 Arsenal FC 55 25 17 4 4 58 22 +36 4 Aston Villa 49 25 15 4 6 52 33 +19 5 Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 +14

Tabla actualizada hasta la Fecha 25 de la Premier League 2023/24