Dos meses pasaron desde que Erling Haaland se puso por última vez la camiseta celeste del Manchester City. Su ausencia, por una cuestionable lesión, ha despertado a los medios internacionales, que ya hablan de una inconformidad del futbolista con el club, y que buscaría una salida. Y no, Guardiola no iba a ser quien se quede callado al respecto.

Pep, entrenador del Manchester City, no se guardó nada e ironizó con la información que manejan los medios “de Madrid”, al ser cuestionado sobre la situación de Haaland en la conferencia de prensa de este viernes. “Habrá que preguntarle a los medios de Madrid si están contentos, tal vez tengan más información de la que tenemos nosotros”, respondió irónicamente.

Como es costumbre, Guardiola decidió explayarse un poco más en su respuesta y dejó claro que: “No tengo, ni tenemos, la sensación de que esté descontento. Es decir, lo estuvo, pero porque lleva dos meses sin jugar con una lesión.” Y lo que dice es ciertamente así, ya que el noruego no pisa un campo de juego desde inicios de diciembre.

“Pero no sé, tal vez los medios de España, especialmente de Madrid, tengan más información que nosotros”, cerró Guardiola, y así le puso fin a la especulación de los periodistas con otro irónico comentario.

Guardiola, contento con el regreso de Haaland tras su lesión

Pep Guardiola sigue siendo cauto con los tiempos de recuperación de Erling Haaland, quien se perdió 10 partidos en dos meses por una fractura por estrés en su pie.

Por fortuna para el entrenador y también para el ánimo del noruego, Haaland ya volvió a jugar con el Manchester City, ingresando unos 20 minutos en la victoria por 3 a 1 ante Burnley, el pasado miércoles.

De momento Julián Álvarez y Phil Foden se están entendiendo de maravilla en la delantera Citizen, lo que ha permitido que Haaland se tome su tiempo para recuperarse por completo. El noruego, a pesar de esta lesión, sigue siendo el máximo goleador de la Premier League, con 14 tantos, los mismo que suma Mo Salah, quien casualmente también se encuentra lesionado.

El interés del Real Madrid… ¿Real o invento de los medios?

De acuerdo a medios como el Diario AS, el interés principal no sería del Real Madrid, sino del propio noruego, obnubilado por la falta de respeto que sintió en la última premiación de The Best. Su idea, de acuerdo al reporte, sería “ir a un club como Real Madrid para ganar foco y terreno en los premios”.

Lo que entiende el entorno de Haaland, es que si lo que hizo en Manchester City lo hubiera hecho en un club como Real Madrid, ni siquiera hubiera habido debate sobre quién era The Best, e incluso el Balón de Oro.

Lo cierto es que Real Madrid no podría afrontar una compra como la de Haaland, quien tiene contrato hasta 2027 con el Manchester City, si no fuera con mucho esfuerzo por parte del propio futbolista y con la venta de otra de sus estrellas.