Tras ser una pieza de recambio y no sumar tantos minutos en Juventus, el delantero argentino, Matías Soulé, salió a préstamo al Frosinone de la Serie A con el objetivo de tener mayor rodaje y cumplió con creces al convertirse en un jugador inamovible del XI titular.

Mientras se prepara para el próximo compromiso de su equipo, que será el próximo domingo frente a Bologna, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez y convocado por Javier Mascherano para la última gira amistosa con la Selección Argentina Sub 23, habló con Generación F en ESPN, donde contó cómo fue su primer encuentro con Cristiano Ronaldo.

“Esas cosas no las vi mucho (sobre Crisitano Ronaldo y la moda) porque yo no estaba con él. Lo que me sorprendió es lo buena persona que era, porque se escuchaba que Cristiano era medio así y yo no lo conocía. La verdad es que es 10 puntos, hablaba español y conmigo tenía otra cosa”, comenzó contando sobre su relación con el portugués.

Y agregó, con respecto a la primera vez charló con el ex Real Madrid: “Un día fuimos a comer y yo estaba sentado comiendo. Habían otros lugares, pero él agarró y vino a sentarse al lado mío, yo estaba re nervioso. Empezamos a hablar con otro chico uruguayo y un español y hablamos de todo, estuvimos charlando un rato y nos contó de todo. Se decía que era medio agrandado, pero es un genio”.

Si bien no compartieron muchos minutos en cancha debido a que Soulé era uno de los juveniles del equipo, el argentino y el portugués formaron parte del plantel de la Juve en la temporada 2021/22, la primera del marplatense en el primer equipo, en la que disputó tan solo dos partidos.

Soulé habló sobre su relación con Messi

Además, en la misma charla, el argentino también se refirió a la oportunidad en la que conoció a la Pulga: “Yo llegué después de Messi y entrenando a las habitaciones en el predio de la AFA, salió de la puerta de su pieza para saludarnos. Yo fui al baño y no podía creer lo que había pasado. No hablé mucho, pero se nota que es buena gente”.

La espera del llamado de Argentina

Debido al buen rendimiento que viene mostrando a lo largo de la temporada, sumado a que tiene pasaporte italiano, Soulé estuvo en carpeta de Luciano Spalletti, el entrenador de la Selección de Italia, quien en más de una oportunidad charló con él para convencerlo de jugar en la Azzurra.

Sobre esto, Soulé comentó: “Cuando llegué era Sub 17 y a medida de que empecé a jugar me dijeron que estaba la posibilidad de entrenar con las juveniles de Italia. Spalletti vino acá al club para decirme que estaban interesados en mí, hablé por teléfono y después hablamos en el club. Ahí le dije que le agradecía, pero que no quería”.