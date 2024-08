Daniele De Rossi asumió como entrenador de la Roma cuando el club decidió interrumpir el proceso de José Mourinho. Bajo su mandato, que en un primer momento iba a ser momentáneo, a su equipo apenas le alcanzó para quedar sexto en el campeonato de la Serie A y para llegar a la Semifinal de la Europa League (cayó con el Bayer Leverkusen).

Por lo que en la temporada que se avecina, tras ser confirmado en su rol, el ex mediocampista de Boca tendrá el desafío de buscar un resultado que supere lo realizado y que, en lo posible, lo arrime a la obtención de un título. Para eso, en este mercado, arribaron jugadores como Artem Dovbyk (goleador de LaLiga en la temporada pasada con 23 goles) y Matías Soulé.

Al respecto del marplatense, Daniele De Rossi, en una entrevista con la Gazzetta dello Sport, señaló que tranquilamente puede jugar junto a Paulo Dybala, en lo que sería una dupla 100 por ciento argentina: “Pueden jugar juntos en un 4-2-3-1, con Paulo como falso nueve. También pueden jugar juntos en un 4-3-2-1, con los dos debajo del delantero. Pueden jugar juntos de mil maneras, lo importante es que cuando entren al campo lo hagan bien, dando una mano y aportando valor al equipo“.

Por otra parte, De Rossi, ante los rumores a raíz de una posible salida de Dybala a la Liga Pro Saudí, expresó: “Cuando me preguntaron si había alguien a quien había que tener atado de pies y manos en Roma, dije que no. Cualquiera que quiera irse es libre de hacerlo. Los que están aquí son todos jugadores de la Roma, luego veremos qué pasa, pero lo que digo no en base a él ni a los rumores que leo“.

Los objetivos que se planteó la Roma para la temporada 2024/2025

La Roma de Daniele De Rossi sueña con volver a adjudicarse el scudetto. Es que ya pasaron más de 20 años, dado que la última vez que lo consiguió fue en la temporada 2000/2001. Pero no es el único objetivo. Además buscará hacerse con la Copa Italia y con la Europa League (comenzará su participación en la Fase de Liga).

La Liga Pro Saudí sondea a Paulo Dybala

La continuidad de Paulo Dybala en la Roma no está confirmada. Principalmente, porque desde la Liga Pro de Arabia Saudita ya se contactaron tanto con el delantero como con el club italiano. Tanto el Al Ittihad como el Al Hilal advirtieron que están en condiciones de ejecutar la cláusula de rescisión de 12 millones de euros.

Mientras que a Dybala ya le arrimaron un contrato que sería tres veces más de lo que percibe en la Serie A. No obstante, la Joya sabe que si quiere volver a entrar en la órbita de la Selección Argentina debe mantenerse en el fútbol de élite.