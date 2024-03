Valentín Barco ya tuvo su debut en Brighton y hasta recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina mayor, de la mano de Lionel Scaloni. Mientras vive este buen presente, su futuro en el club inglés sufre un contratiempo provocado ni más ni menos que por Pep Guardiola y por Joan Laporta.

Es que el Colo Barco todavía está en su tiempo de adaptación en Brighton, según manifestó su propio técnico Roberto de Zerbi. Y en medio del desarrollo del joven lateral izquierdo argentino en el fútbol inglés, su entrenador está inmerso en varios rumores sobre su futuro en Europa.

De Zerbi ya estuvo en la mira de Liverpool hasta hace unas semanas como posible candidato a reemplazar a Jürgen Klopp. Pero, ahora, aparece entre los favoritos para dirigir a FC Barcelona. Su nombre en España volvió a los primeros planos tras una información que involucra a Guardiola y Laporta.

La consulta de Joan Laporta a Pep Guardiola por el futuro técnico de Barcelona: “Roberto de Zerbi”

De acuerdo a la información que revelaron los periodistas Jordi Grau y Santi Giménez en el programa Tot Costa (Catalunya Ràdio), el presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, le pidió consejo a Pep Guardiola para la elección del sucesor de Xavi Hernández.

Recordemos que el actual director técnico del Barça anunció, luego de la derrota por 5-3 ante Villarreal el pasado 27 de enero, su salida de la institución culé a final de temporada. Desde entonces, la directiva está estudiando posibles candidatos para sucederlo en el cargo para la temporada 2024-2025.

No es novedad este tipo de conversaciones entre Laporta y Guardiola. Si bien el técnico catalán dirige al Manchester City, lo cierto es que sigue muy ligado al Barcelona. Anteriormente, cuando se fue del cargo Ronald Koeman a finales de 2011, el presidente del conjunto azulgrana llamó a Pep para pedirle consejo sobre el futuro técnico. ¿Qué dijo? Recomendó la vuelta de Luis Enrique. Al final, llegó Xavi.

Ahora, vuelve a darse la misma situación. En esta ocasión, según la información del citado medio, Guardiola le recomendó a Laporta la contratación de Roberto de Zerbi. Tampoco sorprende la elección de Pep, teniendo en cuenta sus elogios hace algunas semanas.

“Presten atención a lo que digo porque estoy seguro de que tengo razón: es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años“, dijo Guardiola sobre De Zerbi, en una conferencia de prensa. “No hay nadie en el mundo que juegue como el Brighton: tienen un estilo único“, añadió.

¿Cómo puede afectar al Colo Barco una posible salida de Roberto de Zerbi?

Para Valentín Barco, la salida de su actual técnico puede representar un contratiempo en su desarrollo en el fútbol europeo. De Zerbi, poco a poco, empieza a conocer por completo todas las cualidades que el Colo le puede aportar a su equipo.

Un cambio de técnico prematuro para el ex Boca obligará a que el nuevo técnico tenga que conocerlo y, de ahí, tomar una decisión sobre si lo utilizará o no en el futuro en su equipo. Brighton confía en Barco, pero la continuidad del entrenador italiano no está garantizada.

Respecto a esto último, el propio de Zerbi habló sobre su propio futuro hace algunas semanas. “Todavía no hay novedades sobre un nuevo contrato. Mi cabeza está solamente en esta parte final de la temporada“, dijo en rueda de prensa.

Barco ya debutó de la mano de Roberto de Zerbi. Entró en el segundo tiempo del partido que Brighton perdió ante Wolverhampton por los octavos de final de la FA Cup. Si bien el técnico había dicho que el ex Boca “no está preparado para la Premier League“, sí lo utilizó en el otro torneo importante de Inglaterra y tuvo un estreno auspicioso.