Luego de la derrota ante Villarreal por 5-3 en el Olímpico de Montjuic, Xavi Hernández anunció su salida como técnico de Barcelona, pero para final de temporada. Así como Jürgen Klopp había dicho hace algunas horas que saldrá de Liverpool en junio, el actual entrenador del Barça toma la misma decisión, en medio de un mal momento del equipo.

Xavi anunció su decisión a través de una rueda de prensa, pero lo hizo de forma sorpresiva. “Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça“, anunció antes de cualquier pregunta por parte de los periodistas presentes.

“Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mi los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie“, manifestó respecto al motivo de su decisión.

Y agregó: “Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio. Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club“.

Xavi insistió en que el club estará mejor sin él. “Que el club necesita un cambio de dinámica no tengo dudas. Así se lo he dicho a Nuria, a Óscar y a los del staff, a Edu también. Es la mejor decisión que estoy tomando“, comentó para explicar esta sorpresiva decisión.

El mal momento de Barcelona y de Xavi Hernández

El anuncio llega en un controversial momento para Barcelona. En primer lugar, sufrió una decisión arbitral polémica (pero bien corregida por el VAR) en la parte final de partido, que desembocó en la derrota final ante Villarreal. Además, el propio Xavi cometió un exabrupto que le puede valer una sanción. “Esto es una vergüenza“, llegó a decir frente a una cámara de televisión y a la vista de todos.

Antes de dar el anuncio de su salida, había explicado lo que hizo ante la cámara. “Al final me van a sancionar. Analizarlo vosotros, no quiero generar más polémica. Sin excusa, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Munuera se ha ido al monitor y ha dicho que no. No quiero hablar más, ahí están las imágenes“, le dijo a DAZN.

La derrota ante Villarreal acrecentó el mal momento del Barça y no es para menos. No pudo en la última Supercopa ante Real Madrid, quedó lejos de la lucha por el título de LaLiga de España (quedó a diez puntos del actual líder Real Madrid y está tercero) y ya fue eliminado de la Copa del Rey. Sólo le queda la UEFA Champions League para salvar la temporada. Misión difícil.

Además, el rendimiento de Barcelona no es bueno. En ataque, tiene problemas de creatividad que no han logrado solucionar, pese a algunas apariciones esporádicas de Lamine Yamal, Joao Félix o Ilkay Gündogan. El mayor inconveniente está en la defensa, que no baja bien, no marca, le cuesta las transiciones y no presiona arriba de manera correcta. Con todo esto, es difícil poder hacer frente a algún equipo.

Así, Xavi decidió dar por cerrado todo rumor que pueda aparecer sobre su salida y lo anuncia para el final de la temporada, tal como hizo horas atrás Jürgen Klopp en Liverpool. Los momentos de ambos equipos, claramente, son distintos.

¿Quién podría reemplazar a Xavi Hernández?

Rápidamente, el primer nombre que puede surgir como inmediato candidato a reemplazar a Xavi Hernández es Rafa Márquez, quien actualmente dirige al FC Barcelona Atlètic, filial del club catalán y quien viene haciendo un buen trabajo. De todas maneras, habrá que ver cuál será la decisión que toma Joan Laporta, presidente del conjunto culé.