Valentín Barco todavía no debutó en Brighton debido a su participación con la Selección Argentina Sub 23 en el Torneo Preolímpico, que se juega en Venezuela. Pero, eso no quita que ya empiece a sufrir algún problema con su nuevo club. La salida de Jürgen Klopp de Liverpool para el final de la temporada en la Premier League podría dejar al Colo sin la chance de disfrutar de su técnico Roberto de Zerbi.

El Colo Barco todavía debe conocer a su nuevo entrenador tras su salida de Boca. De Zerbi ya lo supo elogiar. “Es un buen jugador y tenemos que entender que, cuando pueda, va a empezar con nosotros. Creo que será un jugador importante“, supo decir hace pocos días respecto al arribo del polifuncional lateral. Pero, no lo podrá disfrutar por mucho tiempo.

Es que Roberto de Zerbi es uno de los candidatos que aparece en la órbita de Liverpool para reemplazar a Jürgen Klopp. El técnico alemán anunció este viernes 26 de enero que dejará su cargo como técnico de los Reds una vez que termine la temporada.

“Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez (…) No es lo que quiero hacer, es simplemente que creo que es 100 por ciento lo correcto“, supo decir Klopp respecto a los motivos de su decisión.

Roberto de Zerbi, entre los candidatos a dirigir Liverpool

Según Sky Sport, Roberto de Zerbi está entre los candidatos a dirigir al Liverpool en la próxima temporada tras la salida de Jürgen Klopp. Su nombre ya ha sido vinculado también con el Manchester City para ser el reemplazo de Pep Guardiola una vez que decida prescindir de sus servicios.

El técnico del Brighton ha sido de los más elogiados en el último tiempo en Europa. Su trabajo con el cuadro de las Gaviotas ha sido impresionante, a tal punto que los llevó a clasificar a la UEFA Europa League la última temporada. En la presente campaña, si bien tuvo un comienzo irregular, se recompuso para meterse en el Top 10 de la Premier y pelear nuevamente por ingresar a Europa. En la Europa League, en tanto, está en los octavos de final.

Además de Roberto de Zerbi, en Liverpool hay otros nombres que surgen como candidatos para próximo entrenador. Todos los caminos conducen a que Xabi Alonso podría ser el elegido, según la prensa inglesa, incluso por encima del actual del Brighton. Actualmente, el español comanda al Bayer Leverkusen con el que sigue invicto y líder en la Bundesliga, además de también estar en octavos de Europa League.

Otros nombres que mencionaron los medios ingleses, además de Xabi Alonso y de Zerbi, son Jose Mourinho (libre tras su salida de Roma), Graham Potter (libre) y Steven Gerrard (actual DT de Al Ettifaq), entre otros.

¿Cómo puede sufrir Valentín Barco la posible salida de Roberto de Zerbi?

Para Valentín Barco, la salida de su presente técnico puede representar un contratiempo en su desarrollo en el fútbol europeo. De Zerbi ya tiene conocimiento sobre las cualidades del Colo y sabe perfectamente lo que le puede dar para esta segunda parte de la temporada.

Un cambio de técnico prematuro para el ex Boca obligará a que el nuevo técnico tenga que conocerlo y, de ahí, tomar una decisión sobre si lo utilizará o no en el futuro en su equipo. Brighton confía en Barco, pero no tiene asegurada la continuidad del entrenador italiano.

Respecto a esto último, el propio de Zerbi, quien se lamentó por la salida de Klopp de Liverpool, habló sobre su propio futuro. “Todavía no hay novedades sobre un nuevo contrato. Mi cabeza está solamente en esta parte final de la temporada“, dijo en rueda de prensa.

Barco todavía debe presentarse en Inglaterra. Esto ocurrirá una vez que termine su participación en el Preolímpico Sub 23 con la Selección Argentina, algo que puede ocurrir en los primeros días de febrero o a fines del mismo mes.