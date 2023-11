Muchos argumentos pueden darse para reconocer a Petr Cech como el mejor arquero de la historia de la Premier League, pero el ex futbolista checo no se ha dormido en los laureles desde que dejó el fútbol. Y es que desde su retiro en 2019 ha jugado hockey sobre hielo, y tendrá la oportunidad de formar parte de los Belfast Giants, el vigente campeón de la Elite Ice Hockey League del Reino Unido.

En las primeras horas de este miércoles 15 de noviembre el equipo con sede en Irlanda anunció que el ex portero de fútbol se sumará al plantel en una cesión de emergencia, proveniente del Oxford City Stars.

“Apreciamos el apoyo tanto de Oxford City Stars y del propio Petr [Cech]. Petr es un atleta consagrado, que sabe lo que es rendir en el máximo nivel, por lo que su apoyo durante este período de cesión será invaluable”, afirmó Adam Keefe, entrenador de los gigantes de Belfast.

No será la primera vez que Cech vista la camiseta de los Giants, ya que en abril de este año formó parte del Bellfast Giants All-Star Team que participó en el showmatch ‘The Odyssey Trust’s Hockey Can’t Stop Tour’.

Allí se recolectaron más de 65 mil libras para el Ukranian Hockey Dream, la fundación de caridad de la federación ucraniana.

La experiencia de Petr Cech en el hockey sobre hielo

Tras su retiro del fútbol profesional en 2019, Petr Cech continuó dentro del mundo del alto rendimiento deportivo y se dedicó al hockey sobre hielo, el deporte más popular de República Checa.

En este tiempo ha ocupado la meta de los Guildford Phoenix, Chelmsford Chieftains y del Oxford City Stars, por lo que Belfast Giants, en esta cesión de emergencia, será su cuarto equipo.

Una carrera llena de galardones

Con 41 años, Cech sigue demostrando vigencia en otro deporte, aunque lo respalda todo su palmarés como futbolista profesional. Durante su carrera Cech disputó más de 440 partidos de Premier League en sus pasos por Arsenal y Chelsea, con cuatro títulos de liga, cinco FA Cup y tres Copa de la Liga.

Todo esto lo llevó a ser elegido como miembro del Salón de la Fama de la Premier League, y a ser considerado como el mejor portero en la historia de la competición, donde pugna con nombres como Peter Schmeichel, David Seaman o Edwin Van der Sar.

Además, conquistó una Champions League y una Europa League, a la vez que fue referente de la Selección de República Checa, con la cual jugó más de 120 partidos y fue capitán en el Mundial 2006 y las Eurocopas del 2008 y 2012.