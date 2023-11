El pasado domingo 12 de noviembre Chelsea y Manchester City protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del año en la Premier League. Ambos equipos salieron a ganar el encuentro que terminó empatado con un sorprendente 4×4. No obstante, algunos jugadores como Moisés Caicedo estuvieron en el ojo de las críticas.

El volante ecuatoriano no tuvo uno de sus mejores partidos ante Manchester City y aunque participó en el tercer gol de los ‘Blues’ muchos hinchas lo criticaron en redes sociales, tras algunos fallos en el encuentro. “Fichar a Enzo Fernández y Moisés Caicedo por cerca de 250M es de los peores negocios de la historia del fútbol”. “Moisés Caicedo pesa poco en el juego, líneas y tiempo en el Chelsea vs Manchester City”. “No juega a nada. No gravita, no marca. Las pocas que tiene las entrega mal, las pierde. Los compañeros no juegan con él. No la pide. No habilita”, fueron algunos de los señalamientos en redes sociales para el tricolor.

Moisés Caicedo se marchó de cambio en el minuto 90′ por Armando Broja, porque Pochettino quería más ofensivos para tratar de encontrar el empate. El ecuatoriano había quedado señalado en el tercer gol de los ‘ciudadanos’ por no cortar el contragolpe que posteriormente terminó definiendo a favor Erling Haaland.

Varios portales especializados en calificaciones de jugadores le pusieron a Moisés Caicedo una nota menor a 6.5. El tricolor estuvo certero en sus pases con un 88% de efectividad. Tuvo 6 recuperaciones y apenas fue regateado en una ocasión. No obstante, solo ganó el 33% de sus duelos terrestres y cometió tres faltas.

En esta temporada los reflectores están puestos sobre Moisés Caicedo, puesto que, el ecuatoriano se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, después de que Chelsea le pagara al Brighton más de 135 millones de euros. Todos los partidos parecen ser una prueba para el tricolor.

Sigue siendo un fijo en el once del Chelsea

Pese a las críticas por su partido con Manchester City, Moisés Caicedo es un fijo en el once de Chelsea para sus partidos de Premier League. Ante los grandes ha jugado todos los minutos. Fue titular contra Arsenal, ante Tottenham incluso pudo anotar su primer gol y se lo anuló el VAR, mientras que con los ‘Ciudadanos’ también estuvo en la cancha durante casi todo el encuentro.

Su nuevo rol en el Chelsea

A diferencia de su etapa en el Brighton, en Chelsea Moisés Caicedo tiene que cumplir un rol más de marcaje y no se mueve tanto en la órbita de ataque como los hacía con las “Gaviotas”; ese lugar en los de Londres parece reservado para Enzo Fernández y Conor Gallagher. De ahí que, en ocasiones también se lo note menos en el juego del equipo.

A Moisés Caicedo se le vienen cinco partidos muy complicados

El volante ecuatoriano tendrá partidos muy complicados en las siguientes jornadas. Con la Selección de Ecuador debe jugar ante Venezuela el 16 de noviembre y ante Chile el 21 del mismo mes. Mientras que, para su regreso a la Premier se verá las caras con Newcastle, Brighton (su ex equipo) y Manchester United. Se espera que sea titular en todos los encuentros.