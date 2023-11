La Premier League busca detener el ascenso de Arabia Saudita. La llegada de Riad a los primeros planos del deporte rey preocupa en un Reino Unido donde ven amenazada su condición de líderes a nivel de fútbol clubes por esa incontable suma de millones que son invertidos desde Oriente Medio. Prohibir fichajes promocionados por el Fondo PIF, una medida que ya se estudia en Londres de cara a las próximas jornadas. Newcastle, foco de todo.

The Athletic es quien desvela todo. Concretamente, varios clubes de la Premier League votarán una propuesta para prohibir los traspasos de futbolistas entre clubes vinculados. Newcastle, propiedad del mismo grupo económico que tiene en su mano a los Al-Hilal, Al-Ahly, Al Nassr o Al-Ittihad, suena desde hace semanas para hacerse con la cesión de Ruben Neves desde Riad de cara a la segunda parte de la temporada. La suspensión de Sandro Tonalli, el motivo para que desde St. James Park busquen un reemplazo de lujo.

El volante portugués de Al-Hilal sería el objetivo. Una operación donde Newcastle no tendría que negociar con nadie al ser sus dueños los mismos que fichasen a Neves desde Wolverhampton meses atrás. La medida para evitar que clubes que hacen parte del mismo consorcio se traspasen jugadores será puesta sobre la mesa de la FA y la Premier en las próximas semanas. The Athletic habla de una ruptura en el Reino Unido tras la llegada de Arabia a Newcastle.

Eso sí, todo es cuestión de votos. 14 clubes de la Premier League tendrían que votar a favor de esta prohibición para que entre en regla. Es lo que marcan las reglas de un torneo lleno de dinero extranjero y donde una gran duda queda en el aire. ¿Votarán clubes que son propiedad de Emiratos Árabes, Estados Unidos o Asía en contra de medidas de expansión que pueden pasarles factura en un futuro no muy lejano? Habrá que ver si prima el ‘bien común’ o los intereses de cada entidad.

Hay preocupación en la Premier al ascenso de Arabia Saudita. No solo por los más de 957 millones de euros que Riad invirtió en verano, sino por como lo hizo. A diferencia de la MLS, La Saudí League sí paga traspasos y dicho hecho hace que incluso varios clubes del Reino Unido no puedan retener a sus jugadores. Para el Big Six son una ayuda a la hora de quitarse descartes, para la clase media un dolor de cabeza para competir ante potencias como Manchester City, Arsenal o Liverpool.

¿Qué es el Fondo PIF de Arabia Saudita?

Hablamos de un proyecto liderado por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman. PIF, Fondo de Inversión Pública, es uno de los mayores fondos soberanos del planeta y que se encuentra centrado en la inversión global del país. Desde hace años impulsa el crecimiento de nuevos sectores y empresas, así como de proyectos que ya son una realidad como el Mundial 2034.

¿Cuánto dinero quiere poner Arabia Saudita en el fútbol?

El plan de expansión de Riad tiene hasta 23.000 millones de euros en su proyecto. Hablamos de una inversión en jugadores, instalaciones, estadios, entrenadores y fichajes que pretende convertir la Saudí Pro League en una de las 10 mejores del planeta. El Mundial 2034 dado por la FIFA, el punto final de un sueño que es liderado por Bin Salman de manera incesante.