El arquero argentino de Aston Villa recibió dos amonestaciones durante el partido por la Conference League pero no fue expulsado. El motivo.

Este jueves, Aston Villa logró el anhelado pasaje hacia las semifinales de la Europa Conference League. Sin embargo, para conseguir dicha clasificación, el conjunto inglés debió sufrir más de la cuenta. Es que, luego de imponerse por 2-1 en Birmingham, perdió por igual marcador frente a Lille, en Francia, y debió esperar hasta los penales.

Nuevamente, Emiliano “Dibu” Martínez fue figura en la definición desde los doce pasos. Sin embargo, en un momento, el argentino, que ya había sido amonestado durante el compromiso, recibió una nueva tarjeta amarilla por su comportamiento durante la ejecución de los penales. De todas maneras, el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, no fue expulsado.

Sucede que, según indica el reglamento de la FIFA, las tarjetas amarillas mostradas a los jugadores y oficiales durante el partido, con el tiempo suplementario incluido, no se tienen en cuenta de cara a la tanda de penales. ¿El motivo? Dicha definición desde los doce pasos no es considerada como parte del encuentro en cuestión.

En consecuencia, si un jugador u oficial recibe una amonestación durante el partido y otra a lo largo de la definición por penales, el mismo no será expulsado. Esto, precisamente, es lo que pasó con el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, que se despachó con dos intervenciones determinantes.

Esta modificación estuvo incluida en los cambios que aplicó la International Board hace cuatro años, en 2020. Es decir que, si lo que aconteció en la jornada de hoy hubiese tenido lugar hace cuatro años o más, el arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente sí hubiese sido expulsado, dejando a su elenco con un hombre menos.

Lo que dice el reglamento

“Las amonestaciones (tarjetas amarillas) a los jugadores y oficiales durante un partido (incluida la prórroga) no se tendrán en cuenta en la tanda de penales, dado que esta no forma parte del partido. El jugador u oficial que reciba una amonestación (tarjeta amarilla) durante el partido y otra en la tanda de penales, no será expulsado por doble tarjeta amarilla”.

Martínez, clave para Aston Villa

Más allá de su actuación durante el partido ante Lille, donde hubo un clima hostil contra su persona, Emiliano Martínez tapó dos penales durante la definición y le dio la clasificación a Aston Villa. Primero, el argentino contuvo el remate de Nabil Bentaleb, el primero de la serie. Más tarde, hizo lo propio con el disparo de Benjamin André, el último de la tanda.

Triunfo de los Villanos

Tras imponerse por 2-1 en la ida, Aston Villa cayó por ese mismo marcador en Francia. Sin embargo, los británicos estuvieron a nada de quedarse con las manos vacías ya que recién a los 42 minutos de la etapa complementaria llegó el descuento por parte de Matty Cash. Luego, el marcador no se movió en la prórroga y hubo festejo en los penales.

El próximo partido de Aston Villa

Por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, Aston Villa recibirá a Bournemouth el próximo domingo en Birmingham.