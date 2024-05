El arquero argentino no formó parte del plantel de Aston Villa para enfrentar a lso Seagulls. Enterate el motivo.

Por qué no juega Dibu Martínez en Aston Villa ante Brighton por la Premier League

Aston Villa se encuentra en una de sus mejores temporadas en la época de la Premier League, ya que si bien el conjunto de Birmingham es uno de los más grandes de Inglaterra, lo cierto es que su periodo de gloria más grande se dio a principios del siglo pasado y durante los años ’80.

Actualmente, el equipo dirigido por Unai Emery pareciera finalmente estar despertando y, esta campaña, se encuentra a detalles de lograr el objetivo de la temporada, obteniendo la clasificación a la próxima Champions League. En paralelo, siguen con vida en la Conference League al estar en las semifinales.

A falta de tres partidos para que finalice la liga inglesa, Aston Villa se enfrenta con Brighton en condición de visitante y, de rescatar al menos un punto de allí, se asegurará decir presente en la Liga de Campeones 2024/25. Sin embargo, para dicho encuentro no podrán contar con una de sus figuras, ya que Emiliano Martínez no se encuentra presente ni como titular ni como suplente en el equipo de Birmingham.

El motivo de su ausencia se debe a una cuestión física pero no de gravedad, sino de precaución. Emiliano Martínez sabe que se avecina la Copa América y quiere estar al 100%, y en el conjunto villano lo pretenden en plenitud para buscar la Conference League como título internacional en esta temporada. Por eso, el marplatense campeón del mundo fue preservado por el DT.

El pasado fin de semana, en el duelo ante Chelsea por la Premier League, Dibu sintió una molestia en su isquiotibial derecho y pidió el cambio en el entretiempo de aquel encuentro.

Afortunadamente, el marplatense no sufrió lesión alguna, sino que simplemente fue una molestia que supo tratar a tiempo para evitar distensiones o desgarros. Teniendo en cuenta que Aston Villa se juega el pase a la final de la Conference League el próximo jueves en Grecia luego de una derrota 4 a 2 en la ida en Birmingham vs. Olympiakos, el entrenador español no quiso arriesgar a Martínez en el partido contra Brighton y lo dejó recuperándose. En su lugar atajará el sueco Robin Olsen.

Así, la formación de Aston Villa ante los Seagulls será: Robin Olsen; Diego Carlos, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Leon Bailey, Douglas Luiz, John McGinn, Morgan Rogers; Moussa Diaby y Ollie Watkins.

Las estadísticas de Dibu Martínez con Aston Villa en la temporada 2023-24

A lo largo de toda la temporada 2023-2024, fueron 44 los partidos que afrontó Dibu Martínez bajo los 3 postes del arco de Aston Villa: le hicieron 56 goles y mantuvo la valla invicta en 14 ocasiones. Además, completó 3990 minutos en cancha.