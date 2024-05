Aston Villa y Brighton protagonizarán un duelo de suma importancia para la definición de la Premier League debido a que son dos equipos que se encuentran peleando para ingresar a las copas internacionales de la temporada que viene. Los Villanos, actualmente cuartos, con un triunfo asegurarán su participación en la próxima Champions League, regresando al certamen tras 41 años de ausencia.

Brighton, en cambio, tiene una última oportunidad para ganarse un puesto en la pelea por el ingreso a Conference League, ya que la reciente racha negativa de resultados (2 de 18 puntos posibles en los últimos seis partidos) condenó al equipo de Roberto De Zerbi a permanecer en mitad de tabla, en donde solo un milagro puede volver a catapultarlos a las competencias europeas nuevamente.

En este contexto adverso, con un plantel plagado de lesiones y bajas, el entrenador italiano le había dado la oportunidad a Valentín Barco de ser titular ocupando el carril izquierdo de la defensa, a pesar de que en reiteradas ocasiones manifestó que era un futbolista que aún no estaba apto para la Premier League.

El Colo tuvo la chance de ser inicialista en los partidos más reicentes, ante Manchester City y Bournemouth, pero las dos goleadas recibidas por Brighton (4-0 y 3-0 respectivamente) lo llevaron a Roberto De Zerbi a tomar una contundente decisión: para enfrentar a Aston Villa, Valentín Barco irá al banco de suplentes. Incluso, el entrenador italiano optó por patear el tablero y disponer de una formación completamente distinta a la que venía utilizando.

Dejando atrás el 4-2-3-1, De Zerbi dispuso de un XI con tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros, para buscar un cambio de rostro en Brighton que ayude al equipo a salir del mal momento. Barco, por lo tanto, deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. Quien sí estará como titular es Facundo Buonanotte, el talentoso juvenil surgido en Rosario Central.

La formación de Brighton para enfrentar a Aston Villa

Bart Verbruggen; Joel Veltman, Lewis Dunk, Igor Julio; Adam Webster, Billy Gilmour; Pascal Gross, Facundo Buonanotte; Joao Pedro, Simon Adingra y Danny Welbeck.

Por qué no juega Dibu Martínez en Aston Villa ante Brighton

Emiliano Martínez es la máxima figura y referente del Aston Villa de Unai Emery. Sin embargo, el pasado fin de semana, en el duelo ante Chelsea por la Premier League, Dibu sintió una molestia en su isquiotibial derecho y pidió el cambio en el entretiempo de aquel encuentro.

Afortunadamente, el marplatense no sufrió lesión alguna, sino que simplemente fue una molestia que supo tratar a tiempo para evitar distensiones o desgarros. Teniendo en cuenta que Aston Villa se juega el pase a la final de la Conference League el próximo jueves en Grecia luego de una derrota 4 a 2 en la ida en Birmingham vs. Olympiakos, el entrenador español no quiso arriesgar a Martínez en el partido contra Brighton y lo dejó recuperándose. En su lugar atajará el sueco Robin Olsen.

Así, la formación de Aston Villa ante los Seagulls será: Robin Olsen; Diego Carlos, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Leon Bailey, Douglas Luiz, John McGinn, Morgan Rogers; Moussa Diaby y Ollie Watkins.