Se fue por culpa de Julián Álvarez y arremetió contra Atlético de Madrid: "No me sentía ni jugador"

Atlético de Madrid desembolsó una millonaria suma de dinero para adquirir a Julián Álvarez, quien aún no logra tener un buen rendimiento, tal como lo hacía con la camiseta de Manchester City. A raíz de ello, el delantero argentino recibió muchísimas críticas por parte de la prensa española y también de los hinchas.

Para que la Araña se vistiera de rojiblanco, quien debió abandonar a las filas del elenco comandado por Diego Simeone fue el español Samu Omorodion, que desembarcó en Porto por 15 millones de euros a cambio del 50% de la ficha. Y su nivel fue creciendo de tal forma que es uno de los mejores atacantes del momento. Pero no le gustó mucho la idea de emigrar desde España, más allá de que se adaptó muy rápido.

“En el Atlético pasé muchas noches llorando… mi familia también lo pasó mal”, confesó Omorodion en diálogo con Marca, además de que sostuvo que lo apartaron del plantel: “Me entrenaba por separado, no me sentía ni jugador. Era duro”. A su vez, se refirió al destrato que recibió, aunque no especificó si fue desde la junta directiva o desde el cuerpo técnico: “Nadie me habló, yo no hablé con nadie. Ya sabía la postura del club…”.

Antes de recalar en el conjunto portugués, Omorodion estuvo muy cerca de marcharse hacia la Premier League: “Ha sido un verano difícil. El fichaje por el Chelsea estaba ahí, pero no se ha concretado…”. Pese a las complicaciones que tuvo en el último tiempo, el ariete de 20 años nacido en Melilla se mostró muy contento por su presente en la Primeira Liga: “Todo pasa por algo, gracias a Dios terminé fichando por el Porto y estoy muy feliz”, sentenció.

Samu Omorodion, el delantero que se marchó de Atlético de Madrid por la llegada de Julián Álvarez. (IMAGO)

La actualidad de Samu Omorodion

Desde su llegada a Porto, el rendimiento de Samu Omorodion creció notablemente: en los 7 partidos que afrontó, anotó la misma cantidad de goles.

¿Cuánto pagó Porto por Samu Omorodion?

Después de consagrarse campeón olímpico con la Selección de España, desde Porto abonaron 15 millones de euros por la ficha de Samu Omorodion, quien en la temporada 2023-2024 estuvo a préstamo en Deportivo Alavés.

La última temporada de Samu Omorodion

Dentro de los 35 partidos que afrontó Samu Omorodion con la camiseta de Deportivo Alavés, convirtió ocho goles y aportó una asistencia. Regresó hacia Atlético de Madrid, donde nunca tuvo lugar y luego se marchó al fútbol portugués.