El fuerte comunicado de Gonzalo Montiel tras ser sobreseído en la causa por presunto abuso sexual

Este lunes se conoció la noticia de que la Justicia determinó el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por presunto abuso sexual. La misma había sido abierta después de que una mujer denunciara la supuesta agresión en una fiesta en La Matanza el 31 de diciembre de 2019.

Bajo esa órbita, el fiscal decretó que no hay pruebas suficientes para confirmar que hubo una agresión sexual en la fiesta que se llevó a cabo en la vivienda de la familia del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. A su vez, las pericias fueron favorables para el defensor.

Gustavo Blanco, Juez de Garantías en lo Penal Nº5, resolvió el sobreseimiento del actual futbolista del Sevilla de España y con pasado también en el Nottingham Forest de Inglaterra. Esta decisión fue precedida por el pedido del sobreseimiento del Fiscal Brogna.

Poco después de conocerse la noticia, el propio jugador de 27 años de edad y oriundo de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, llevó a cabo su aparición en las redes sociales con un fuerte comunicado refiriéndose a lo acontecido en este tiempo.

Gonzalo Montiel en River.

El comunicado de Gonzalo Montiel

“Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver. Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira”, comenzó expresando Montiel.

“Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme. Me solidarizo con las personas que sufren situaciones de abuso en cualquiera de sus formas, pero la mentira que se intentó instalar en mi contra significó la banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas en el mundo y que no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso”, continuó.

Y, luego, completó: “Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido. Agradezco a la gente que siempre confió en mi inocencia y me acompañó en momentos injustos y difíciles. Gracias a Dios la verdad siempre sale a la luz siempre. Felicidades”.

