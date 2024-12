Premios Toti 2024: lo mejor y lo peor del fútbol argentino

Se termina 2024 y por eso Bolavip, de la mano de Toti Pasman, entrega los premios a lo más destacado del fútbol argentino de este año de una manera única.

Premio “Clínica del doctor Cureta”

La defensa de Boca Juniors. Las lesiones que sufrieron a lo largo del año Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Cristian Lema y Lucas Blondel, entre otros, hicieron que la defensa del Xeneize fuese la más sufrida de 2024. Si bien las lesiones nunca son buscadas por los jugadores, este año hubo mucha enfermería en La Bombonera.

Premio “Jesucristo”

Gustavo Costas. Con su medalla, rezando por Racing, el técnico viajó desde Paraguay, presentó su CV ante Víctor Blanco y terminó ganando la Copa Sudamericana. Impresionante, el número 1.

Premio “Cartonero Báez”

Juan Román Riquelme. Thiago Almada, muy caro, Alan Velasco, muy caro, Fausto Vera, mucho dinero también. Un dirigente que prefiere gastar poco y traer mucho y así fue el año de Boca. Para 2025, ¿habrá cambios o seguirá haciendo lo que quiere?

Premio “Estrés”

Gustavo Quinteros. El ya ex DT de Vélez no se va a olvidar más de 2024: llegó al club, se comió 5 en el Monumental contra River, tuvo un conflicto interno en el vestuario, además hubo jugadores que tuvieron que ser separados por una causa judicial, perdió dos finales y se recuperó para ser campeón de la Liga Profesional con un equipazo. Pero como si esto no fuera suficiente, se ausentó de la última final y dio el portazo para irse a Brasil. Todo en menos de 365 días.

Premio “en picada”

Marcelo Gallardo. Estos últimos 3 años fueron los peores de su carrera. En 2022 no ganó nada en River y se fue, después fue a Arabia a probar suerte y fracasó. Ahora, en su regreso al Millonario para ganar la Libertadores, se quedó en el camino al ser goleado en semifinales. Habrá que ver si cambia en 2025 o sigue en el tobogán enjabonado.

Publicidad

Publicidad

Premio “Gabriel Batistuta”

Maravilla Martínez. Goleador de la Copa Sudamericana, figura de Racing, más de 30 tantos, hizo goles en los clásicos y en la final, un fenómeno. Batacazo de Costas que junto a Maxi Salas conformó la mejor dupla del año del fútbol argentino,

Premio “Mike Tyson”

Martín Palermo. El Titán dio el golpe sobre el cierre, estuvo en el balcón de la Casa Rosada con Javier Milei, este año salió campeón con Olimpia en Paraguay y de la mano de Macri y Milei le dice a Riquelme “Voy por vos, Román, y espero mi oportunidad en el banco de Boca”

Publicidad

Publicidad

ver también Quién es Foster Gillett, el empresario que pagó la cláusula de Cristian Medina en Boca para llevarlo a Estudiantes