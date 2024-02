El deporte está lleno de historias particulares, con jugadores que fueron figuras mundiales y terminan en lugares exóticos, o aquellos que comenzaron como grandes promesas y luego se apagaron. Sin embargo, pocos pueden comparar su carrera con la de Mapou Yanga-Mbiwa, un congoleño nacionalizado francés que supo vestir la camiseta de clubes importantes en Inglaterra, Francia e Italia, para luego desaparecer entre las sombras y finalmente regresar tras siete años.

La nueva aventura de Yanga-Mbiwa en el fútbol será en el Istres, un equipo que milita en la quinta división del fútbol francés, una liga semiprofesional que se conoce como National 3. Allí juegan 154 clubes, divididos en once grupos de catorce equipos.

Su último contrato profesional terminó en 2020, cuando no renovó su vínculo con el Olympique Lyon. Y no, no han pasado siete años desde el 2020, pero sí desde que jugó su último partido oficial, el cual fue el 13 de diciembre de 2017 en una derrota por 4 a 1 ante Montpellier.

Luego de ello se lo pudo ver en el banquillo durante algunos contados partidos a finales de temporada, y jugó algunos minutos en amistosos previo al inicio de la campaña 2019/20, pero no pasó de allí.

Yanga-Mbiwa, parte de la legión francesa que llegó a Newcastle entre 2010 y 2013

La mayoría que recuerde su doble apellido lo hará por las dos temporadas que disputó en Newcastle, en las que jugó por 46 partidos. Yanga-Mbiwa llegó a los Magpies en la Temporada 2012/13 y lo hizo en medio de la ola de 12 franceses que fueron fichados mientras Alan Pardew dirigía el equipo.

Con 22 años, Yanga-Mbiwa llegó en el mismo mercado que otros cuatro compatriotas: Mathieu Debuchy, Yoan Gouffran, Massadio Haidara, Moussa Sissoko. A estos nombres hay que sumarles los de Hatem Ben Arfa, Yohan Cabaye, Sylvain Marveaux, Gabriel Obertan, Romain Amalfitano, Emmanuel Riviere, Loic Remy y Remy Cabella, para completar la lista de franceses que llegaron en aquel tiempo a las Urracas.

Cuando se peleó con Messi

Otro de los motivos por los que podrías recordarlo es por una pelea que tuvo con Lionel Messi, cuando el astro argentino le dio un cabezazo en un partido que jugaron Barcelona y Roma por la Joan Gamper.

Puede que haya pasado como un episodio desapercibido, o que se haya perdido en el tiempo, pero lo cierto es que en aquel entonces Messi no solía enfrentarse a rivales en el campo como lo hace hoy en día.

Su explicación sobre por qué dejó el fútbol, y sobre su regreso

Nunca se supo si Yanga-Mbiwa dejó el fútbol por una lesión crónica o algún otro motivo. Ahora, en las vísperas de su regreso al fútbol, reconoció que se dedicó a “descansar y disfrutar de la familia y amigos”, en pocas palabras, a vivir una buena vida.

Tras dejar de jugar con 27 años, hoy vuelve con 34 al Istres y cuenta: “este proyecto es interesante, y quería volver al campo. Pondré lo mejor de mi y toda la experiencia que adquirí para pasarle mi conocimiento a los jóvenes.”

Y vaya que, luego de superar los 200 partidos como profesional entre Montpellier -con quien ganó una Ligue 1-, Newcastle, Roma y Lyon, tiene una gran cantidad de conocimiento que pasar.