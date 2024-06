Una vez que finalice su participación con la Selección Argentina en la Copa América, Emiliano Martínez tendrá el placer de recibir en Aston Villa a un compatriota. Se trata de Enzo Barrenechea, quien este mismo martes aterrizó en Inglaterra para someterse a los exámenes médicos de rutina y, de no mediar inconvenientes, firmará con el club hasta 2029 en una operación por la venta de Douglas Luis a Juventus.

El mediocampista cordobés, que jugó la última temporada cedido en Frosinone, junto a Matías Soulé, hizo divisiones inferiores en Newell’s y antes de cumplir la mayoría de edad ya había logrado llamar la atención del club de Turín, que finalmente lo fichó después que cumpliera los 18 para que continuará desarrollándose en el equipo Sub-19 y Next Generation, su filial.

La de Barrenechea es una historia de superación, personal y familiar, porque debió regresar a Córdoba cuando su padre cayó en prisión y su madre tuvo que tomar dos trabajos para poder mantenerlo siendo un niño, al igual que a sus hermanos.

“Recuerdo que a mis 10 u 11 años a mi papá lo agarran y ahí decidimos volver a Córdoba. Fueron 8 años que no tuvimos a mi papá con nosotros, pero cada vez que podíamos lo visitábamos”, relató Enzo en una producción de Juventus TV. “Cuando él podía, los domingos de visita, me iba a ver a Villa María. Por teléfono hablábamos tres veces por semana. Lo he acompañado psicológicamente, de ahí adentro de la cárcel. Pero todo el sacrificio de afuera es de él y de la madre”, contó su papá.

Enzo Barrenechea ya arribó a Inglaterra para firmar con Aston Villa.

“Mi mamá tenía doble trabajo y nosotros estábamos casi todo el día solos. Ella se iba a la mañana temprano y volvía de noche. Nosotros nos manejábamos para desayunar, para comer. Mi mamá nos dejaba todo hecho”, recordó el futuro compañero del Dibu en Aston Villa. “Enzo era un niño bueno. Si bien pensaba que podía llegar en el fútbol, nunca pensé que en Europa. Fue un orgullo muy grande, sin dudas”, dijo su mamá.

¿Cómo se dio su paso a Juventus?

“Cuando cumplí los 17 años me comentaron de la posibilidad de poder venir a Juventus, a Europa. Cuando cumplí los 18 se concretó todo eso”, explicó Enzo Barrenechea, quien fue fichado por el Sion de Suiza en poco más de 3 millones de dólares y casi de inmediato arribó a la Vecchia Signora.

¿Cómo fue la operación de Juventus y Aston Villa por Barrenechea?

Enzo Barrenechea recayó en Aston Villa como parte de la operación para la compra de Douglas Luiz por parte de Juventus, que pagará al equipo inglés 25 millones de euros y también cederá la ficha de otro futbolista: Samuel Iling Junior. Ambos jugadores ya se encuentran en Inglaterra para realizarse los exámenes médicos y firmar sus respectivos contratos vinculantes.