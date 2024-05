Jugar en el fútbol argentino, tanto en la Primera División como en el ascenso, le da reconocimiento a los futbolistas, ya que son vistos de otra manera cuando dan el salto al exterior. Uno de estos casos es el de Brian Parada, quien de Sportivo Las Parejas del Federal A pasó al Xewkija Tigers FC de Malta.

Tras pasar su primer torneo en la máxima división del fútbol maltés, el delantero oriundo de Gualeguaychú habló con Bolavip, y contó cómo se dio esta transferencia al viejo continente, explicó cómo es vivir en la isla al sur de Italia.

–¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

-Arranqué en Sporting de Gualeguaychú y a los 13 años me fui a Arsenal de Sarandí, donde hice todas las inferiores. A los 20, antes de la pandemia, me vine a Juventud Unida de Gualeguaychú, para jugar el Federal A, estuve un año y medio, hasta que pasé a Ciudad Bolívar, donde estuve 6 meses y después me fui a jugar en Federal Amateur a Ben Hur de Rafaela. Luego de esto pasé a Sportivo Las Parejas.

-En Sportivo Las Parejas hicieron una buena campaña, clasificaron a la Copa Argentina y jugaron contra Vélez…

-Jugué todo el torneo pasado, que fue cuando clasificamos a la Copa. Jugamos los play off y logramos la clasificación a la Copa Argentina.

–¿Cómo se dio tu llegada a la Liga de Malta?

-Vine por medio de un compañero que ya estaba jugando acá, Claudio Francés, con quien jugué en Sportivo Las Parejas. Yo estaba de vacaciones en Argentina, viendo cuál era mi situación y me mandó un mensaje porque el presidente estaba buscando un delantero, así que me preguntó cuál era mi situación y qué pretendía. Se dio la oportunidad de venir para acá y me vine.

–¿Sabías algo de Malta antes de llegar al país?

-No, nada. Tuve que googlear todo, el equipo, la ciudad, jugadores que vinieron. Tuve compañeros que jugaron acá, pero estaba lejos de fijarme.

–¿Te costó tomar la decisión?

-Acepté de una porque estoy acostumbrado a estar poco en Gualeguaychú porque desde chico me acostumbré a estar afuera. Por esas costumbres de no ir nunca no lo dudé, además quería vivir la experiencia de jugar afuera y seguir creciendo.

Brian Parada celebrando un gol para el Xewkija Tigers. (Foto: Archivo).

-¿Cómo hacés para estar en contacto con la familia en Argentina?

-Mis viejos trabajan de corrido por la mañana, así que soy de hablar mucho de mañana y por ahí algún llamadito de tarde. Si me mandan un mensaje tarde al otro día respondo. Le calculo también para no mandarles un mensaje tan temprano.

Hincha de Independiente, a pesar de la diferencia horaria de 5 horas, el delantero argentino intenta estar pendiente del equipo de Avellaneda, ya sea viendo los partidos en vivo o con los resúmenes al día siguiente.

–¿Podés seguir los partidos de Independiente?

-Ahora que estamos de vacaciones, suelo quedarme un poco más tarde, porque como tenemos 5 horas de diferencia por ahí juegan a la 1 de la mañana de acá. A veces miro el primer tiempo y al otro día veo el resumen. En temporada no puedo verlos, así que al otro día veo cómo salió. Siempre estoy pendiente.

–¿Cómo es el clima en Malta?

-Ahora recién estamos arrancando con el verano. A mediados de mayo ya arranca fuerte el verano. Cuando vine en enero estábamos en invierno, hacía bastante frío, encima rodeados del mar hay mucho viento y frío. Cuando vine, no pensé que iba a hacer tanto frío, mi compañero me dijo que traiga abrigo y traje una sola campera, así que tuve que salir a comprar porque era demasiado el frío que hacía.

–¿Cómo es la gente en Malta con el fútbol?

-Es un poco diferente a como lo vivimos en Argentina, porque el argentino es más eufórico. La gente acá suele acompañar, suelen ir a la cancha a apoyar al equipo. Por ahí a los méritos de cada equipo y jugador lo reconocen mucho, entonces se siente el cariño y el apoyo.

Brian Parada, con la 32, celebrando un gol del Xewkija Tigers. (Foto: Archivo).

–¿Qué experiencia te queda de tus primeros meses en Malta?

–Aprendí mucho, ahora estoy aprendiendo el inglés, que me ayudó mucho con mi compañero que es el que sabe, porque vine hablando cero inglés. Me gustó mucho Malta, me gusta el fútbol que es distinto al de Argentina. Yo soy un jugador aguerrido, de sacrificio y acá la costumbre de los equipos no es ir tanto al choque. Me voy acostumbrando de a poco, me adapté bien con el tema del horario, pensé que se me iba a hacer muy drástico el cambio, pero la verdad me adapté bastante bien.

–¿Hay más argentinos en el plantel o están ustedes dos solos?

-Comparto con uno solo. Actualmente convivimos los 4, con nuestras parejas. Esto es porque yo vine para la segunda mitad del torneo, y él me va ayudando a que le agarre la mano al inglés, porque se habla en inglés o maltés, que es más complicado todavía.

–¿Cómo es el club en el que estás?

-El club es grande, entrenamos mucho en sintético, tenemos gimnasio y lugar de concentración. Es bastante completo, no tiene grandes instalaciones, pero es muy lindo. Es como estar en un club grande de Primera B Nacional. Hay clubes que no tienen tantas instalaciones, acá solemos jugar en un estadio que está muy lindo, con césped natural que mantienen siempre. Es un equipo importante de la liga.

–¿Cómo les fue en la liga?

-Terminamos cuartos, demasiado bien porque siempre terminamos de mitad de tabla para delante.

–¿Cómo hacen con la cultura argentina en Malta?

-El dulce de leche es imposible de conseguir. Para tomar mate me traje yerba de Argentina porque estamos todo el día tomando mate. Antes de venir para acá, lo primero que pensé y lo que me dijo mi compañero fue que trajera yerba porque acá no se consigue nada, muy pocos traen para Malta y no puede faltar. En cuanto al asado, se consigue costilla más que nada y se vende carbón, así que solemos tirar algo a la parrilla. No es costumbre de acá, pero lo hacemos. Si vas a un restaurante y pedís carne solamente hay costilla de cerdo.

–¿Cuando llegaste a Malta, tus compañeros sabían algo de Argentina?

–Si vamos a algún lado y preguntan de dónde somos, lo primero que nombran es Messi y Maradona, no te dicen otra cosa. River y Boca hasta ahí nomás, el resto de los clubes no los conocen. No conocen casi nada de Argentina, salvo estas cosas. No saben ni donde queda en el mapa.

-¿Al estar cerca de Italia, se van acercando a su cultura?

-Estamos prácticamente debajo de Italia. Comemos pastas y pizzas muy seguido. Ahora que estamos de vacaciones estamos probando nuevas comidas.

–Estando de vacaciones, ¿qué hacen con el tiempo libre?

-Hay playas en cantidad, después tenes muchos lugares para conocer y caminar. Por ahí salimos a caminar o correr temprano para conocer lugares y de paso hacer un poco de actividad física para no estar estáticos.

Brian Parada, uno de los goleadores de la Liga de Malta. (Foto: Archivo).

–Ahora que terminó el torneo, ¿Cómo pensás seguir tu carrera?

-Hablé con el presidente y charlamos como para continuar. Ahora tengo que hablar con mi representante, pero la idea es seguir acá. Me escribieron otros clubes de la liga también sondearon para saber qué pretendía. Todavía no sé dónde voy a seguir. Ahora el 28 de mayo viajo de vacaciones a Argentina y a fines de junio ya vuelvo para acá si está todo arreglado. El torneo arranca a fines de julio, principios de agosto y mi idea es hacer una buena pretemporada para arrancar el torneo. La idea es escuchar las ofertas y de ahí tomar una decisión para seguir creciendo. El fútbol de acá es bueno, el lugar es lindo.

En su primera temporada jugando en la liga de Malta, Parada disputó un total de 12 partidos, en los que se despachó con 10 goles. Gracias a esto, es uno de los máximos goleadores argentinos a nivel clubes en el mundo en lo que va de la temporada.

–Sos uno de los argentinos más goleadores del año, ¿estabas al tanto de la estadística?

-Jugué 12 partidos y metí 10 goles. No soy de mirar estas cosas, mi señora es de chusmear estas cosas, pero yo no. La verdad es impensado, es algo que uno siempre sueña, más siendo delantero. Es lindo aparecer ahí y hacer goles, que me nombren me genera orgullo y me pone contento. Es una locura estar en esa lista.