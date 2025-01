Toni Kroos reveló el club top de la Premier League por el que iba a fichar en lugar del Real Madrid: “Tenía todo acordado”

Corría el año 2014, el mediocampo del Bayern Múnich contaba con Toni Kroos como su gran figura. Pero su contrato llegaba a su fin y los principales clubes del mundo buscaban hacerse con su fichaje, aunque un club en particular parecía tener todo cerrado, hasta que el Real Madrid apareció y se hizo con él.

De acuerdo a las palabras del propio Toni Kroos, su llegada al club merengue se dio pura y exclusivamente porque el acuerdo previo que tenía con otro equipo se desplomó. Ese otro equipo era el Manchester United. Y fue el propio volante alemán quien contó al detalle lo sucedido.

“En 2014, antes de fichar por el Real Madrid, tenía todo acordado con el Manchester United“, le confesó Kroos al medio alemán SPORT1 en una reciente entrevista. “Ese hubiera sido el traspaso, de Bayern al United. Pero echaron a David Moyes, con quien me había sentado en mi sofá en Múnich, y ficharon a Louis Van Gaal. Entonces rechacé la oferta”, explicó.

Toni Kroos casi no juega en Real Madrid.

El entrenador escocés había viajado exclusivamente a Alemania, previo a la Copa del Mundo 2014, para negociar con Kroos su llegada al Manchester United. “Moyes había venido específicamente por mí y el contrato estaba prácticamente firmado”, reconoció el alemán.

Toni Kroos terminó eligiendo al Real Madrid luego de un llamado de Ancelotti

La segunda parte de la historia es la que conocemos: 11 años de Toni Kroos en el Real Madrid, con 465 partidos jugados, 99 asistencias y 28 goles. En su palmarés con el club merengue descansan cinco Champions League y sus respectivos Mundiales de Clubes, con cuatro Supercopas de Europa. Además, cuatro títulos de LALIGA, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España para un total de 23 condecoraciones.

Publicidad

Publicidad

Ancelotti llamó a Kroos y logró que fiche por el Real Madrid.

“Cuando empezó la Copa del Mundo, Ancelotti se puso en contacto y eso fue todo”, admitió Kroos. No hubo grandes negociaciones, no hubo ida y vuelta, cuando llegó el llamado del Real Madrid, el alemán no lo dudó y, a cambio de 25 millones, terminó llegando a donde hoy es reconocido como una verdadera leyenda.

En su lugar, el Manchester United terminó fichando a Bastian Schweinsteiger, la dupla de Kroos en el centro del campo del Bayern Múnich, un año después. Pero el histórico centrocampista alemán duró apenas un año y medio en el fútbol inglés antes de emigrar al Chicago Fire de la MLS, el último club antes de su retiro de la actividad.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid avanza por el sucesor de Toni Kroos: es alemán, vale 50 millones y podría llegar gratis